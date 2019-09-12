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Много пива и никакого секса: самые старшие двойняшки Британии покорили сеть секретом долголетия

Сегодня сестрам Лил и Дорис 95 лет. Они новые звезды соцсетей

четверг, 12 сентября 2019, 15:08
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Две британки, сестры Лилиан Кокс и Дорис Хобдэй, стали звездами в сети после того, как поделились на ТВ секретом своего долголетия. Сегодня женщинам 95 лет, они живут по соседству и являются самыми старшими двойняшками в стране.

Пока ученые пытаются найти эликсир молодости и говорят о пользе активного образа жизни, Лилиан и Дорис утверждают, что их методика гораздо проще, пишет People. Пиво и секс, а точнее его отсутствие.

Сестры-двойняшки стали звездами утреннего шоу на одном из британских каналов. 20 июля им исполнилось 95 и они стали самыми старшими сестрами-двойняшками в стране. Естественно, там у них и поинтересовались секретом долголетия.

"Ну, у меня же нет мужа", - посмеялась Дорис. При этом, как стало известно позже, в отношениях одна из сестер состояла 65 лет. За это время у нее не было детей, чего нельзя сказать о Лилиан. У второй сестры их пятеро, а сегодня еще и 13 внуков и 19 правнуков.

Отсутствие половой жизни сестры назвали лишь первым составляющим, вторым стало пиво Guinness, любви к которому они не скрывают: "Никакого секса и много Гиннесса", - продолжили смеяться старушки.

Теперь следить за жизнью Лил и Дорис можно даже в Facebook. Эфир с сестрами стал настолько популярным, что лишь за последние несколько дней на их страницу в соцсети подписались более 7 тыс. пользователей.

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