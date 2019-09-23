Ученые назвали песни, опасные для прослушивания за рулем

Ученые из Южно-китайского технологического университета назвали песни, которые могут быть опасными для прослушивания за рулем.
Как пишет NME, аргументировали свою теорию специалисты тем, что темп отобранных ими треков превышает 120 ударов в минуту, что подвергает человека опасности не уследить за скоростью и переоценить свои возможности и совершить опасный маневр.
Эксперимент ученые проводили на симуляторе и предлагали его участникам проехать по шестиполосной виртуальной магистрали в тишине, либо под музыку. Так специалисты отметили, что за 20 минут езды с музыкой водители меняли полосу в среднем 70 раз. А вот те, в чьих кабинах играла музыка в жанре рок, достигли числа вдвое выше. Особенно превышению скорости способствовала тяжелая музыка.
Так ученые определили топ-5 опасных для вождения песен:
- Green Day - American Idiot
- Майли Сайрус - Party In The USA
- The Killers - Mr. Brightside
- The Chainsmokers - Don’t Let Me Down
- Bruce Springsteen - Born To Run
Наряду с этим вывели специалисты и свою пятерку наиболее безопасных треки, среди тех, которые использовали в эксперименте:
- Led Zeppelin - Stairway To Heaven
- Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge
- Drake - God’s Plan
- Toto - Africa
- Khalid - Location
Как подчеркнули в своем заключении авторы проекта, они надеются, что результаты этой работы пригодятся автошколам для написания дальнейших программ обучения.
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