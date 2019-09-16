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Песня украинского проекта Cape Cod прозвучала в серии нового "Беверли-Хиллз, 90210": видео

Автор проекта Максим Сикаленко рассказал о песне и "письме счастья"

понедельник, 16 сентября 2019, 13:12
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Песня Sunsay украинского музыканта Максима Сикаленко, основателя и единственного участника проекта Cape Cod, прозвучала в одной из серий "ребута" популярного сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210".

Как рассказал ее автор в короткой беседе с The Lime, новость о сотрудничестве с телеканалом FOX и продюсерами сериала обернулась для него "тотальным счастьем и детской радостью для взрослого".

Трек Sunsay Максим Сикаленко записал совместно с ирландским блюзовым вокалистом Ричардом Фаррелом. В итоге песня вышла на альбоме Echoes, который неоднократно называли одним из лучших украинских релизов 2018 года. О нем у музыканта нашлась целая история:

"Вступительный трек посвящен детству. Год назад я пересматривал старые кассетные пленки дома у родителей и захотелось запечатлеть ту самую беззаботность и светлость, которую часто испытываешь, будучи ребенком <...> Об этом я рассказал Ричарду Фарреллу и попросил его сконцентрироваться на том же чувстве", - вспомнил музыкант.

В свою очередь, Фаррел также сконцентрировался на важной атмосфере и взялся поразмыслить над будущим треком в горах неподалеку от Дублина: "По его словам, текст Sunsay повествует о его прогулке в горах <...> Для него это было своеобразное единение с природой. Пробравшись сквозь лесную чащу и найдя укромное место, Ричард провел около часа, лежа на поляне, медитируя и слушая себя. "Sing stream, cry river, laugh bush, sway tree on the forest floor" - это своеобразная мантра, которую он повторял снова и снова, и которая легла в основу Sunsay", - добавил Максим.

Весной этого года фаны одного из топовых сериалов 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" узнали о перезапуске проекта с актерами оригинального состава. Премьера 6-серийного фильма состоялась в августе, а заключительную серию, в которой и прозвучал трек Cape Cod, канал Fox показал в прошлую пятницу, 13 сентября.

"Мне написали представители агентства, которым были переданы права на использования музыкальных произведений в фильмах и сериалах <...> Честно - прыгал по комнате. Первым делом позвонил невесте, потом родителям, - поделился Сикаленко. - Мне кажется, я все еще не до конца осознал произошедшее, потому что в 90-х, отношение к сериалам и ТВ было гораздо более трепетным. Ты не просто смотрел один из очередных миллионных сериалов, вышедших на стриминговых сервисах, а будто проживал историю героев вместе".

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Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия стартовавшего вновь Беверли Хиллс 90210, где прозвучал трек «Sunsay» с альбома Echoes. ⠀ Будучи тинейджером 90-х, я уже в этом возрасте проявлял трендхопперские способности и экипировал себя всем мерчем 90210, который можно было закапчить в районах рынков Юность и Троещина. В ход шло все - блокноты, тетрадки, дневники, пеналы и вишенка на торте - священный рюкзак. Так можно было хоть и в мечтах, но стать ближе к героям сериала, которых ты мысленно причислял к своим друзьями и приятелями. Потому что именно с ними ты проводил время между школой и домашними заданиями. Если сравнивать это с последующими поколениями, то 90201 был чем-то вроде Skins для поколения 00-х и Эйфорией для 10-х. ⠀ Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял «Sunsay» в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так. New faces and dangerous places!

Публикация от Maksym Sikalenko (@cape_cod)

Cape Cod - электронный проект киевского саунд-продюсера и музыканта Максима Сикаленко. На сегодняшний день в коллекции музыканта два полноформатных альбома и ряд любопытных экспериментов, среди которых и совместный трек "Крок" с певицей Джамалой.

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