Политик пригрозил блогеру судом за мемы с его лицом: теперь их в сети стало еще больше

Австралийский политик Клайв Палмер, которого называют "местным Дональдом Трампом", пригрозил судом YouTube-блогеру Friendlyjordies (Джордану Шенксу) за клевету. О содержании официального письма Шенкс рассказал в одном из своих видео.

В письме отмечается, что блогер якобы опорочил Палмера, назвав его "толстым Шалтай-Болтаем". Это, в свою очередь, стало причиной появления в сети ряда тематических мемов с лицом политика. Юристы миллиардера также отметили, что потребуют от блогера компенсацию в размере $340 тыс., пишет BBC. Как отреагировали на это фолловеры Шенкса? На Reddit мемов с Палмером стало вдвое больше.

Первыми фотожабами Шенкс поделился в своем блоге еще в мае. В традиционной манере критики консервативных политиков блогер рассказал о скандальной славе Палмера, который в том же месяце потратил около $60 млн на продвижение своей Объединенной партии.

В своих роликах блогер показал политика в виде Гомера Симпсона, и наложил лицо Палмера на изображение ребенка, которого держит на руках Дональд Трамп. После угроз политика сотни пользователей Reddit решили поддержать коллегу и поделились в сети свежими тематическими мемами.

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