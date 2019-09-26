Супруги заказали в интернете одежду, а получили партию экстази на 500 тыс. евро

58-летняя жительница Линца (Австрия) и ее супруг остались несколько озадаченными, когда в внутри посылки якобы голландского интернет-магазина обнаружили не одежду, а почти 25 тыс. аккуратно упакованных таблеток экстази.

Как пишет CNN, женщина и вовсе приняла таблетки за декоративные камешки, а вот ее супруг заподозрил что-то неладное и тут же вернул коробку на почтовое отделение. Ни те, ни другие на тот момент не подозревали, что ее содержимое тянет на сумму порядка 500 тыс. евро.

По факту произошедшей ошибка местная полиция начала расследование и установила, что упаковка предназначалась для получателя в Шотландии. Каким образом она оказалась в Австрии - не известно.

24 800 таблеток оценили в 500 тыс. евро (13,2 млн грн). Власти Шотландии сообщили, что вероятная стоимость такой партии в Великобритании составляет около 165 тыс. фунтов и также подключились к расследованию.

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