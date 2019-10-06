5 свежих идей легкого и полезного завтрака без овсянки и блинов

Завтрак - самый важный прием пищи за весь день. Многие знают об этом, но не совсем понимают, как именно нужно завтракать, чтобы хорошо себя чувствовать, сохранять форму и при этом не ходить голодными. Об этом мы вам и расскажем.

Итак, для начала нужно напомнить важное правило: утром организму необходимы углеводы, чтобы накопить энергию на весь день. Какими они должны быть? Конечно, максимально полезными!

Идеальным вариантом простого завтрака будут бутерброды с зерновым хлебом. В качестве начинки можно использовать мягкий и твердый сыры, нежирное мясо, любые овощи. Если хочется чего-то сладкого, можно сделать тосты с маслом, медом, фруктами.

Вариант номер два: мюсли, гранола и хлопья. Они существуют совершенно разные, поэтому каждый сможет выбрать вариант на свой вкус. Заправить такой завтрак можно молоком, кефиром или соком.

Еще один хороший способ зарядиться энергией - каши. Лучшие крупы для утреннего приема пищи - гречневая, пшеничная, кус-кус, рис. Их можно есть как в привычном соленом виде, с овощами или мясом, так и превратить в десерт. Для этого нужно просто добавить в тарелку молоко, немного ванили и любые фрукты и орехи.

Четвертая идея полезного завтрака - побольше протеина. Этот вариант идеально подойдет для тех, кто занимается спортом. Можно как выпить специальный протеиновый шейк (они продаются в отделах спортивного питания), так и заменить его обычными продуктами. Например, большое количество белка содержится в курином филе, говядине, сыре, кисломолочных продуктах и рыбе.

Ну а если очень хочется съесть утром что-то не совсем полезное, но очень вкусное - смело приступайте к поеданию пирожных и других сладостей со свежими фруктами. Они содержат много сахара, поэтому быстро заряжают организм энергией. Правда, важно помнить, что после таких углеводов голод вернется достаточно быстро. И злоупотреблять ими не стоит.

Читайте также на The Lime пошаговый рецепт шарлотки с яблоками - классики в списке простых домашних десертов.

Не менее просто и быстро готовится классический торт Медовик.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.