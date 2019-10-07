Аэропорт "Киев" поучаствовал во флешмобе Tetris Challenge: забавное фото

Сотрудники столичного аэропорта "Киев" приняли участие в популярном флешмобе Tetris Challenge, который распространился среди работников различных служб и в соцсетях в сентябре этого года.

Суть флешмоба заключается в необходимости показать рабочий инвентарь, при этом все предметы нужно выровнять параллельно или под углом в 90 градусов, чтобы они напоминали фигуры из "Тетриса". Свой снимок аэропорт "Киев" разместил на официальной странице в Facebook.

Для участия во флешмобе на стоянку поставили самолет Boeing 737, а возле него - трапы, тележки и ленты для погрузки и выгрузки багажа, амбулифт для доставки на борт пассажиров с инвалидностью, машины для проведения противообледенительной обработки, перронные автобусы, пожарный автомобиль и другой реквизит. Видны на фотографии и сами сотрудники аэропорта.

Пост на странице аэропорта получил активный отклик его подписчиков. Под снимком собралось более тысячи лайков и десятки комментариев, в которых украинцы поддержали креативных сотрудников "Киева".

Флешмоб Tetris Challenge распространился в соцсетях в начале сентября. Первыми подобный снимок опубликовали полицейские из Цюриха (Швейцария). Сегодня по хештегу #tetrisсhallenge можно отыскать сотни фотографий, авторами которых уже становятся и рядовых пользователи соцсетей.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало в сети уникальную аудиозапись, на которой можно услышать звуки ветра и подземных толчков на Марсе.

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