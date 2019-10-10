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В продажу поступят "кроссовки Иисуса" со святой водой в подошве: их цена впечатлит вас больше дизайна

Первые модели "святой обуви" раскупили за несколько минут

четверг, 10 октября 2019, 18:06
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Американская компания MSCHF презентовала кроссовки Jesus Shoes ("Обувь Иисуса"), особенностью которых стала святая вода из реки Иордан, залитая в подошву модели.

Как пишет New York Post, основой для Jesus Shoes послужили кроссовки Nike Air Max 97. К ним добавили воду и распятие в области шнурков. Предварительно бренд выслал шесть пар популярным YouTube-блогерам и рэперу A$AP Rocky. Уже 8 октября 24 пары кроссовок появились в продаже по цене $3000 (73,5 тыс. грн) за пару. Их раскупили за несколько минут.

Как утверждает директор коммерческого отдела MSCHF Дэниэл Гринберг, воду для изготовления кроссовок предварительно освятили в Израиле. Выпуском провокационной новинки в компании решили высмеять культуру коллабораций: "Нам было интересно, как будет выглядеть коллаборация с Иисусом Христом? Так как я сам еврей, то знал лишь то, что он ходил по воде".

Сегодня в MSCHF планируют выставлять модель на продажу каждый второй и четвертый вторник месяца в 11 утра. В свою очередь, в компании Nike поспешили отметить, что не имеют к проекту никакого отношения - их модели кроссовок были закуплены по рыночной цене.

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