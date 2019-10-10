В сети публикуют все больше забавных мемов по "Джокеру": мы собрали лучшие из них

Пользователи соцсетей продолжают активно обсуждать премьеру "Джокера" режиссера Тодда Филлипса. Фильм впечатлил зрителей своей многогранностью, и, как оказалось, его насыщенный сюжет стал настоящим кладезем для новых мемов.

В кадрах драмы любители колких картинок отыскали десятки параллелей, жизненных ситуаций, которые тут же перекочевали в забавные мемы с изображениями главного актера Хоакина Феникса и не только. Мы собрали несколько лучших.



"Когда ты смотришь "Джокера" и какой-то парень в зале начинает слишком много смеяться"



"Вы, ребята, всегда притворяетесь, будто вы лучше меня"



"ЛСД, кокаин, героин, мет, 40 рабочих часов в неделю"



"Как создавали Джокера в 1989-м: бросим его в химические отходы. В 2019-м: бросим его к обществу"

Ранее мы писали о том, что в сети также дискутируют, получит ли Хоакин Феникс за эту роль "Оскар". Мнения по этому поводу расходятся, и если актера не наградят киноакадемики, то вот порноресурсы PornHub и xHamster точно должны придумать, как его отблагодарить. Ведь их рейтинги взлетели до небес.

44-летний Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в триллере "Джокер", рассказал, что ради этого проекта потерял более 23 кг. Актер также признался, что у него развилось расстройство и он стал одержим своим весом.

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