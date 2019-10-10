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В сети публикуют все больше забавных мемов по "Джокеру": мы собрали лучшие из них

Насыщенный сюжет драмы стал настоящим кладезем для новых мемов

четверг, 10 октября 2019, 12:42
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Пользователи соцсетей продолжают активно обсуждать премьеру "Джокера" режиссера Тодда Филлипса. Фильм впечатлил зрителей своей многогранностью, и, как оказалось, его насыщенный сюжет стал настоящим кладезем для новых мемов.

В кадрах драмы любители колких картинок отыскали десятки параллелей, жизненных ситуаций, которые тут же перекочевали в забавные мемы с изображениями главного актера Хоакина Феникса и не только. Мы собрали несколько лучших.


"Когда ты смотришь "Джокера" и какой-то парень в зале начинает слишком много смеяться"


"Вы, ребята, всегда притворяетесь, будто вы лучше меня"


"ЛСД, кокаин, героин, мет, 40 рабочих часов в неделю"


"Как создавали Джокера в 1989-м: бросим его в химические отходы. В 2019-м: бросим его к обществу"

Ранее мы писали о том, что в сети также дискутируют, получит ли Хоакин Феникс за эту роль "Оскар". Мнения по этому поводу расходятся, и если актера не наградят киноакадемики, то вот порноресурсы PornHub и xHamster точно должны придумать, как его отблагодарить. Ведь их рейтинги взлетели до небес.

  • 44-летний Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в триллере "Джокер", рассказал, что ради этого проекта потерял более 23 кг. Актер также признался, что у него развилось расстройство и он стал одержим своим весом.
  • Читайте также на The Lime, как Хоакин Феникс, Хит Леджер и Джаред Лето справились с ролью злодея DC, превратив мультяшного негодяя в безумного убийцу.

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