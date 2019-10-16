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Домашнее вино из винограда: простой рецепт ароматного напитка

Для приготовления понадобятся всего два ингредиента

среда, 16 октября 2019, 11:35
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Вино может стать настоящим украшением стола. Но можно ли приготовить его самостоятельно, не потратив большого количества денег и не зная всех тайн виноделия? Да, можно! И в этом материале мы расскажем, как это сделать.

Многим кажется, что процесс приготовления вина - дело очень сложное и требующее огромного количества знаний и умений. Но на самом деле создание этого напитка достаточно простое. С этой задачей может справиться любой новичок, достаточно всего лишь соблюдать технологию, о которой мы расскажем ниже.

Для приготовления вина нам понадобятся следущие ингредиенты: виноград любого сорта на ваш вкус (10 кг), сахарный песок (3 кг).

Шаг 1: Виноград снять с веток и передавить в большой эмалированной емкости, выжимая из него максимальное количество сока.

Шаг 2: Накрыть емкость марлей и оставить в тепле на 4-5 дней для брожения. Перемешивать дважды в день деревянной ложкой.

Шаг 3: Процедить виноградный сок через марлю, чтобы убрать всю мякоть и получить чистую жидкость.

Шаг 4: Всыпать в сок сахарный песок, хорошенько перемешать и разлить будущее вино в банки.

Шаг 5: На горлышко каждой банки надеть чистую медицинскую перчатку. Плотно привязать по кругу и проколоть в пальцах перчатки несколько маленьких дырочек.

Шаг 6: Оставить вино бродить на 2-3 недели при комнатной температуре. Когда перчатки перестанут надуваться - вино готово!

Шаг 7: Готовое вино нужно пропустить через марлю несколько раз и закрыть в бутылки. Хранить напиток следует в темном прохладном месте. Если на дне будет появляться осадок, вино нужно еще раз профильтровать через марлю и перелить в чистую емкость.

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