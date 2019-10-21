44-летняя британка родит 22 ребенка: год назад супермама обещала остановиться

Мать одной из самых многодетных семей Британии, 44-летняя Сью Рэдфорд, ожидает 22-го ребенка. Этому событию женщина посвятила тематический ролик в YouTube, в сюжете которого показала своим фолловерам первый снимок УЗИ.

Как отметила женщина, сейчас она находится на 15-й неделе беременности, определить пол ребенка врачам пока не удалось. Опережая вопросы своих подписчиков, супермама отметила, что была бы очень рада мальчику. В таком случае детей в ее семье будет поровну, потому что сейчас она воспитывает 10 мальчиков и 11 девочек (видео смотрите на странице ниже).

Примечательно, что еще в прошлом году мать двадцати одного ребенка и звезда местной прессы обещала, что больше рожать не станет. Но, судя по всему, нечетное количество детей не давало ей покоя.

Первого ребенка женщина родила в 14 лет. Сегодня семья Рэдфорд живет на деньги от семейной пекарни, а также получает пособие на детей от государства. Расходы, как призналась супермама в беседе с Daily Mail, иногда бывают колоссальными. В кругленькую сумму семье обходится даже банальный поход в кинотеатр.

"Нам очень нравится ходить в кино, особенно в праздники, когда детям немного скучно, идет дождь, и им больше нечего делать. Но это может быть до 10 фунтов стерлингов на человека, так что это получается очень дорого", - рассказала Сью.

По словам женщины, семья всегда внимательно следит за различными акциями и купонами на скидки. Иногда они оказываются очень кстати: "Мы часто ищем разные коды скидок, которые вы можете найти в интернете, и соглашаемся с любыми их предложениями".

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