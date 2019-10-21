RU  UA

Лайм

44-летняя британка родит 22 ребенка: год назад супермама обещала остановиться

Первого ребенка женщина родила в 14 лет

понедельник, 21 октября 2019, 20:08
читати статтю українською

Мать одной из самых многодетных семей Британии, 44-летняя Сью Рэдфорд, ожидает 22-го ребенка. Этому событию женщина посвятила тематический ролик в YouTube, в сюжете которого показала своим фолловерам первый снимок УЗИ.

Как отметила женщина, сейчас она находится на 15-й неделе беременности, определить пол ребенка врачам пока не удалось. Опережая вопросы своих подписчиков, супермама отметила, что была бы очень рада мальчику. В таком случае детей в ее семье будет поровну, потому что сейчас она воспитывает 10 мальчиков и 11 девочек (видео смотрите на странице ниже).

Примечательно, что еще в прошлом году мать двадцати одного ребенка и звезда местной прессы обещала, что больше рожать не станет. Но, судя по всему, нечетное количество детей не давало ей покоя.

Первого ребенка женщина родила в 14 лет. Сегодня семья Рэдфорд живет на деньги от семейной пекарни, а также получает пособие на детей от государства. Расходы, как призналась супермама в беседе с Daily Mail, иногда бывают колоссальными. В кругленькую сумму семье обходится даже банальный поход в кинотеатр.

"Нам очень нравится ходить в кино, особенно в праздники, когда детям немного скучно, идет дождь, и им больше нечего делать. Но это может быть до 10 фунтов стерлингов на человека, так что это получается очень дорого", - рассказала Сью.

По словам женщины, семья всегда внимательно следит за различными акциями и купонами на скидки. Иногда они оказываются очень кстати: "Мы часто ищем разные коды скидок, которые вы можете найти в интернете, и соглашаемся с любыми их предложениями".

  • Актриса Елена Кравец призналась на шоу "Танці з зірками", что ее 16-летняя дочь живет отдельно от семьи, однако отказалась назвать причину. Вот о чем промолчала в эфире звезда "Квартала".
  • Музыкант и продюсер Денис Повалий, сын певицы Таисии Повалий, показал в сети фотографии беременной супруги Ланы. Впервые о положении его возлюбленной стало известно в феврале.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

10 идей сексуального костюма на Хэллоуин: мертвецы умрут еще раз

Самые яркие варианты наряда на страшный праздник

Круассаны с джемом, шоколадом или сгущенкой: простой рецепт для выпечки дома

Как приготовить вкусное угощение к чаю

Как приготовить настоящий Красти-бургер: простой пошаговый рецепт

Как своими руками сделать лакомство из мультфильма

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: