Водитель чудом выжил после аварии в стиле "Пункта назначения": казалось, такое возможно только в кино

Пользователи соцсетей активно обсуждают жуткую автомобильную аварию на одной из трасс американского штата Джорджия. Любителям кино инцидент напомнил некогда популярный фильм-катастрофу "Пункт назначения", вот только в этой ситуации водителю внедорожника чудом удалось выжить.

Как пишет CNN, черный Nissan Xterra, следовавший за прицепом лесовоза, буквально насквозь проткнули бревна. Водителю легкового автомобиля удалось не только выжить, но и покинуть внедорожник практически невредимым.

В отличие от фильма-катастрофы, в котором громадное бревно проходит сквозь салон автомобиля, внедорожник мужчины проткнули сразу около десятка стволов потоньше, что еще больше заставляет удивляться потрясающей удаче. Как пишет источник, буквально за мгновение до аварии водитель наклонился, чтобы поднять что-то из-под своих ног.

Более того, как отметил позже начальник местной пожарной охраны Эдвард О'Брайен, бревна странным образом образовали в салоне дыру в той области, где теоретически могла находиться голова водителя. Учитывая этот нюанс, спасатели допускают, что счастливчик выжил бы даже, если ему не пришлось бы наклоняться: "Как будто для его головы все создано".

Тем не менее, прибывшим на место спасателям удалось извлечь мужчину из автомобиля лишь через 15 минут. В целом на внедорожник с лесовоза обрушилось около 30 стволов.

"Пункт назначения" вживую. Лучше держаться от этих грузовиков подальше", "Чтоб я еще хоть когда-нибудь ехал за лесовозом… да никогда в жизни", "Парень просто невероятный счастливчик", "Передайте водителю, пусть сходит в казино", - комментируют ситуацию пользователи Reddit.

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