Год со дня ДТП: актеры "Дизель Шоу" почтили память погибшей коллеги

Актеры студии "Дизель Шоу" почтили память коллеги Марины Поплавской, которая погибла в результате ДТП на трассе Львов-Киев 20 октября 2018 года. Тогда гастрольный автобус юмористов столкнулся с грузовиком.

Тематические посты появились на официальной странице "Дизель Шоу", а также личной странице Виктории Булитко в Instagram. Как призналась актриса, трудно поверить, что с момента роковой аварии прошел целый год.

"Не могу поверить, что уже прошел год <...> Я благодарна судьбе, что мы встретились, работали вместе и подружились. Я никогда даже не мечтала, что такой светлый человечек, как Марина, станет огромной частью моей жизни. Мариша была для меня другом, мамой, наставницей", - отметила Булитко, добавив к своему посту совместное селфи с Мариной Поплавской.

Не могу поверить, что уже прошёл год. ⠀ Прошёл ровно год, как я не видела твою искреннюю улыбку. Не слышала твой звонкий смех. Уже год мы не ходили вместе по магазинам, не разговаривали о сокровенном наедине. ⠀ Я благодарна судьбе, что мы встретились, работали вместе и подружились. Я никогда даже не мечтала, что такой светлый человечек, как Марина, станет огромной частью моей жизни. Мариша была для меня другом, мамой, наставницей. ⠀ И она навсегда останется в моем сердце. Навсегда со мной. #МаринаСнами #ДИЗЕЛЬШОУ #ВикторияБулитко #МаринаПоплавская