RU  UA

Лайм

Год со дня ДТП: актеры "Дизель Шоу" почтили память погибшей коллеги

20 октября 2018 года гастрольный автобус студии угодил в ДТП

понедельник, 21 октября 2019, 13:06
читати статтю українською

Актеры студии "Дизель Шоу" почтили память коллеги Марины Поплавской, которая погибла в результате ДТП на трассе Львов-Киев 20 октября 2018 года. Тогда гастрольный автобус юмористов столкнулся с грузовиком.

Тематические посты появились на официальной странице "Дизель Шоу", а также личной странице Виктории Булитко в Instagram. Как призналась актриса, трудно поверить, что с момента роковой аварии прошел целый год.

"Не могу поверить, что уже прошел год <...> Я благодарна судьбе, что мы встретились, работали вместе и подружились. Я никогда даже не мечтала, что такой светлый человечек, как Марина, станет огромной частью моей жизни. Мариша была для меня другом, мамой, наставницей", - отметила Булитко, добавив к своему посту совместное селфи с Мариной Поплавской.

View this post on Instagram

Не могу поверить, что уже прошёл год. ⠀ Прошёл ровно год, как я не видела твою искреннюю улыбку. Не слышала твой звонкий смех. Уже год мы не ходили вместе по магазинам, не разговаривали о сокровенном наедине. ⠀ Я благодарна судьбе, что мы встретились, работали вместе и подружились. Я никогда даже не мечтала, что такой светлый человечек, как Марина, станет огромной частью моей жизни. Мариша была для меня другом, мамой, наставницей. ⠀ И она навсегда останется в моем сердце. Навсегда со мной. #МаринаСнами #ДИЗЕЛЬШОУ #ВикторияБулитко #МаринаПоплавская

A post shared by ★ Виктория Булитко (@bulitka) on

Почтили память актрисы и на официальной странице студии, вспомнив ее главные цитаты и высказывания о себе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#МаринаСнами

Публикация от Дизель Студіо (@dizelstudio)

Примечательно, что вспомнили юмористы о Марине Поплавской и в своей новой концертной программе:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дизель Студіо (@dizelstudio)

Напомним, в ночь на 20 октября 2018 года актеры студии "Дизель Шоу" возвращались в Киев из Львова, где предыдущим вечером прошел один из концертов их нового тура. В 06:43 автобус комиков столкнулся на трассе с грузовиком. В результате аварии юмористы получили тяжелые травмы, множественные переломы и ушибы. Травмы, полученные 48-летней Мариной Поплавской, оказались несовместимыми с жизнью.

В своем первом интервью после ДТП изданию "Обозреватель" актеры студии упоминали, что по пути в Киев Поплавская подумывала о том, чтобы выйти в Житомире: "Во время поездки она говорила два или три раза: "Может, в Житомире выйти?" Спрашивала пока выходили покурить, кофе попить. Вот реально, если б у кого-то было хоть какое-то ощущение…" - вспоминал Александр Бережок.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить

Новости партнеров

Читайте также

Сын Виктории Бекхэм встречается с моделью, невероятно похожей на его мать: фото красотки

СМИ заметили схожесть Виктории Бекхэм с девушкой ее 20-летнего сына Бруклина. Виктория Бекхэм и сын Бруклин - фото.

16-летняя дочь Елены Кравец живет отдельно: о чем не стала говорить актриса на Танцях з зірками

В эфире 9 выпуска шоу Танці з зірками актриса Елена Кравец не решилась рассказать о трудностях в семье

Семейные выходные: Горбунов и Осадчая показали, как наслаждаются осенью в Киеве

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят выходные с сыном на воде.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: