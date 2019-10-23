RU  UA

Лайм

Креативная мать показала, как готовит детей к Хэллоуину: уже сутки она получает оскорбления и угрозы

На жутких фото - лишь клубничный джем и шоколадный сироп

среда, 23 октября 2019, 12:12
читати статтю українською

25-летняя мать Карли Томас оказалась под шквалом критики и даже угроз в соцсетях после того, как показала жуткие фото грима и костюмов своих детей к Хэллоуину.

Судя по всему, девушка владеет неплохими навыками грима и фотографии, с помощью красок Томас превратила своих детей - четырехлетнего Октобера и годовалую Коралин в детей-зомби. Публикуя фотографии, она даже не подозревала, чем обернется для нее эта история, пишет LadBible.

"Были люди, которые говорили, чтобы я покончила с собой, которые надеялись, что я умру во сне, говорили, что я ужасная мать, и что меня должны лишить материнских прав", - рассказала Карли . - Люди так обозлились. Я не понимаю, почему они не могли просто проскролить".

С момента публикации девушка получила не только массу негативных комментариев, но уже и более 200 откровенно грубых сообщений: "Я понимала, что постить их [фотографии] было немного рискованно, потому что это не чашка с чаем, как у всех, но я не думала, что это так разозлит людей".

Кровь на фото, как рассказала Карли, - всего лишь клубничный джем. В остальном же еще много воды и шоколадного сиропа. Внутренности и части тел - бутафория: "Большинство мрачных эффектов - это редактирование. Если вы видели оригинальные фотографии, Коралин просто выглядит как счастливый ребенок в ванне".

По словам девушки, ничего скверного в этих фото не находит и ее супруг. Впрочем, в сети опубликованные фото получили не только негативные оценки. Некоторые фолловеры Карли отметили их реалистичность и незаурядность.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Грибы-зонтики на зиму: простой рецепт сезонной закуски

Этот рецепт достаточно простой, поэтому подойдет каждому

Насколько богаты члены королевской семьи: состояние Елизаветы II, ее детей и внуков

Состояние королевской семьи - финансирование королевской семьи Великобритании. Состояние Елизаветы II и ее семьи

Как сделать костюм Джокера на Хэллоуин: грим, вещи и аксессуары

Как перевоплотиться в яркого персонажа на праздник

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: