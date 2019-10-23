Креативная мать показала, как готовит детей к Хэллоуину: уже сутки она получает оскорбления и угрозы

25-летняя мать Карли Томас оказалась под шквалом критики и даже угроз в соцсетях после того, как показала жуткие фото грима и костюмов своих детей к Хэллоуину.

Судя по всему, девушка владеет неплохими навыками грима и фотографии, с помощью красок Томас превратила своих детей - четырехлетнего Октобера и годовалую Коралин в детей-зомби. Публикуя фотографии, она даже не подозревала, чем обернется для нее эта история, пишет LadBible.

"Были люди, которые говорили, чтобы я покончила с собой, которые надеялись, что я умру во сне, говорили, что я ужасная мать, и что меня должны лишить материнских прав", - рассказала Карли . - Люди так обозлились. Я не понимаю, почему они не могли просто проскролить".

С момента публикации девушка получила не только массу негативных комментариев, но уже и более 200 откровенно грубых сообщений: "Я понимала, что постить их [фотографии] было немного рискованно, потому что это не чашка с чаем, как у всех, но я не думала, что это так разозлит людей".

Кровь на фото, как рассказала Карли, - всего лишь клубничный джем. В остальном же еще много воды и шоколадного сиропа. Внутренности и части тел - бутафория: "Большинство мрачных эффектов - это редактирование. Если вы видели оригинальные фотографии, Коралин просто выглядит как счастливый ребенок в ванне".

По словам девушки, ничего скверного в этих фото не находит и ее супруг. Впрочем, в сети опубликованные фото получили не только негативные оценки. Некоторые фолловеры Карли отметили их реалистичность и незаурядность.

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