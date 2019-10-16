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Грим на Хэллоуин-2019: 10 креативных и жутких идей к празднику

Самые яркие образы для вечеринки

среда, 16 октября 2019, 19:00
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Хэллоуин 2019 – отличный повод, чтобы собрать друзей на тематический вечер и оторваться по полной. Страшные наряды, отвратительно-прекрасные закуски, пугающие коктейли - все это поддержит атмосферу этого необычного праздника. Но нельзя забывать и про главную фишку этого дня - костюмы и жуткий макияж!

На Хэллоуин можно перевоплотиться в любого персонажа. Хорошим вариантом могут быть самые различные мистические создания, герои комиксов, фильмов и мультсериалов, персонажи сказок и книг... Самое главное правило праздника: образ должен быть ярким! Поэтому мы собрали самые интересные варианты грима на Хэллоуин в подборке ниже. Итак, начнем.

Оригинальный вариант номер один: превратить себя в картину художника-авангардиста.

Еще одна яркая идея - стать жутким клоуном в стиле персонажей Стивена Кинга.

Также можно попробовать себя в роли зомби.

Интересный шаг - грим только на одну половину лица.

Отличный вариант образа - мистическая подводная королева.

Простой и интересный грим - тыковка Джек.

Любители более милых нарядов могут превратиться в симпатичных и немного жутких зверюшек.

Или попробовать стать настоящими фарфоровыми куклами.

Оригинально смотрится грим в стиле Пьеро.

И еще одна идея - образ таинственной гадалки или ведьмы.

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