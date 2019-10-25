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Женщина обнаружила у себя рак груди благодаря экспонату в музее

Вскоре 41-летняя Бол Джилл сможет продолжить полноценную жизнь

пятница, 25 октября 2019, 15:02
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41-летняя жительница Британии Бол Джилл отправилась с семьей в один из местных музеев и тем самым купила себе билет в новую жизнь. В научном "Камера-обскура и мир иллюзий" женщина обнаружила у себя рак груди. В этом ей помог один из экспонатов с тепловизионной камерой.

Как пишет The Telegraph, в собственном изображении тепловизора Джилл заметила подозрительное пятно в области правой груди. Такого больше не было ни у кого из рядом стоящих посетителей, и женщина заподозрила неладное.

Уже дома, прошерстив интернет, Джилл выяснила, что тепловизор часто используется для диагностики опухолей в организме. Прихватив с собой снимок, женщина отправилась к врачу. Там подтвердили, что ее последний поход в музей был как никогда удачным.

В правой груди британки действительно обнаружили опухоль и диагностировали рак молочной железы. К счастью, болезнь была лишь на ранней стадии и Джилл даже удалось избежать химиотерапии.

Врачи успешно провели две операции, в ноябре женщину ждет еще одна. Согласно предварительным прогнозам врачей, она будет последней. После этого Джилл сможет продолжить полноценную жизнь.

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