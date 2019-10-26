Вкусный грибной суп за 30 минут: простой пошаговый рецепт

Грибной суп может быть как отличным началом обеда, так и полноценным самостоятельным блюдом. В нем содержится множество полезных веществ, также такой суп является низкокалорийным, но при этом достаточно питательным. И главное - это очень вкусно!

Чтобы приготовить грибной суп совсем не обязательно быть мастером кулинарии. Более того, для этого понадобится совсем не много ингредиентов. А сам процесс займет минимум времени.

Для приготовления вкусного и простого грибного супа нам понадобятся: шампиньоны (400 г), лук (1 шт.), морковь (1 шт.), картофель (500 г.), вода (1 л.), растительное масло (2 ст. л.), перец черный молотый и соль (по вкусу).

Шаг 1: Готовим зажарку. Сначала режем лук и обжариваем его на растительном масле, через 5-7 минут добавляем к луку нарезанные шампиньоны. Продолжаем жарку еще 10 минут, периодически перемешивая овощи лопаткой.

Шаг 2: Высыпаем в сковороду натертую морковь, тушим все вместе, пока морковь не станет мягкой.

Шаг 3: Берем кастрюлю, в которой будем варить суп. Кладем в нее нарезанный кубиками картофель, выкладываем сверху зажарку, заливаем все это горячей водой и отправляем на плиту.

Шаг 4: Добавляем соль и перец по вкусу и варим до готовности (ее легко определить по степени проварки картофеля, когда он станет мягким - суп готов).

Шаг 5: Даем супу немного настояться, украшаем зеленью и сметаной и подаем к столу.

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