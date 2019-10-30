Илон Маск зашел в Twitter и тут же спустил миллион долларов - все дело в любви к природе и Толкиену

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск зашел в Twitter и тут же спустил миллион долларов на благотворительную акцию по и высадке деревьев. Прежде чем перечислить большую сумму, предприниматель задал организаторам лишь один вопрос. А отправив миллион, отшутился. Куда же без этого.

Кампанию #TeamTrees в содружестве с некоммерческой организацией Arbor Day Foundation запустил YouTube-блогер MrBeast (Джимми Дональдсон). К концу 2020 года организаторы акции намерены собрать $20 млн долларов и высадить 20 млн деревьев. Так пользователям сети предлагается оплатить одно дерево или больше.

Примечательно, что за несколько дней организаторам удалось собрать уже более $8 млн и за одну восьмую часть они благодарят Илона Маска.

"Звучит классно. Где будут сажать деревья и какие?" - поинтересовался в Twitter бизнесмен. Ответил Маску сам Mr Beast, который рассказал, что деревья будут высаживать по всему миру. И в первую очередь там, где это больше всего необходимо. Похоже, этого было достаточно: "Звучит разумно, жертвую на миллион деревьев", - ответил Маск.

Вскоре после этого предприниматель отправил еще одно сообщение - "Для Древоборода", очевидно, подразумевая одного из персонажей книги Толкиена "Властелин колец". Древобород - предводитель энтов (живых деревьев, которые умеют ходить и говорить), а Илон Маск, как известно, - большой фанат Толкиена, который умеет удивлять.

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