Мужчине потребовались 11 грузовых контейнеров, чтобы построить "дом мечты": вот он внутри и снаружи

Когда речь заходит о строительстве собственного дома, а уж тем более "дома мечты", люди дают ход даже самым невероятным идеям. Кто-то предпочитает дома попросторнее, кто-то находит уют на нескольких десятках квадратных метров, ну а бывает и так, что ради цели приходится здорово пофантазировать.

Именно так и поступил дизайнер из Хьюстона (Техас, США) Уилл Бро, который вынашивал идею своего идеального дома еще с начала 2000-х. Сегодня он владелец 3-этажного уникального жилья из 11 грузовых контейнеров, установленных друг на друга.

Раздумывая над проектом, мужчине долго не удавалось найти опытного и креативного архитектора. В итоге спроектировать дом мечты Бро взялся сам: "Я начал пересматривать проекты, которые строились, и нанял в конечном счете дизайнера, работавшего над серией построек. Прошло много месяцев и мне пришлось уволить его группу, потому что у них не получалось то, чего мне хотелось", - цитирует его Boredpanda.

Почему контейнеры? На этот вопрос, как утверждает Бро, есть простейший ответ: "Транспортные контейнеры очень прочны, огнеупорны, долговечны, устойчивы к ураганам".

Начинал Бро с простой 3D-модели. А после долгого и тщательного изучения всех нюансов приступил к строительству. Сегодня он владелец уникальной постройки с площадью более 700 кв. м. Некоторые нюансы дизайна он еще намерен усовершенствовать, но в целом его мечта свершилась.

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