RU  UA

Лайм

Мужчине потребовались 11 грузовых контейнеров, чтобы построить "дом мечты": вот он внутри и снаружи

Уилл Бро вынашивал идею своего идеального дома еще с начала 2000-х

четверг, 31 октября 2019, 19:20
читати статтю українською

Когда речь заходит о строительстве собственного дома, а уж тем более "дома мечты", люди дают ход даже самым невероятным идеям. Кто-то предпочитает дома попросторнее, кто-то находит уют на нескольких десятках квадратных метров, ну а бывает и так, что ради цели приходится здорово пофантазировать.

Именно так и поступил дизайнер из Хьюстона (Техас, США) Уилл Бро, который вынашивал идею своего идеального дома еще с начала 2000-х. Сегодня он владелец 3-этажного уникального жилья из 11 грузовых контейнеров, установленных друг на друга.

Раздумывая над проектом, мужчине долго не удавалось найти опытного и креативного архитектора. В итоге спроектировать дом мечты Бро взялся сам: "Я начал пересматривать проекты, которые строились, и нанял в конечном счете дизайнера, работавшего над серией построек. Прошло много месяцев и мне пришлось уволить его группу, потому что у них не получалось то, чего мне хотелось", - цитирует его Boredpanda.

Почему контейнеры? На этот вопрос, как утверждает Бро, есть простейший ответ: "Транспортные контейнеры очень прочны, огнеупорны, долговечны, устойчивы к ураганам".

Начинал Бро с простой 3D-модели. А после долгого и тщательного изучения всех нюансов приступил к строительству. Сегодня он владелец уникальной постройки с площадью более 700 кв. м. Некоторые нюансы дизайна он еще намерен усовершенствовать, но в целом его мечта свершилась.

  • В Китае открыли крупнейший в мире аэропорт. Только на его крыше поместятся 25 футбольных полей.
  • На одном из высокоэтажных домов Стамбула появилась необыкновенная инсталляция - 440 пар черных женских туфель. Их на фасаде здания разместили в память о жуткой статистике - количестве женщин, убитых мужчинами в 2018 году.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Сытный пирог с мясом и картофелем: простой рецепт вкусного ужина

Как просто приготовить вкусное блюдо

Илон Маск зашел в Twitter и тут же спустил миллион долларов - все дело в любви к природе и Толкиену

В который раз предприниматель подтверждает, что действительно умеет удивлять

Ароматный кукурузный хлеб в мультиварке: простой рецепт и советы приготовления

Как приготовить вкусный и полезный хлеб своими руками

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: