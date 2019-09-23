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440 убитых женщин за год: в Турции появилась уникальная инсталляция

Художник Вахит Туна рассказал о своей идее, и она правда впечатляет

понедельник, 23 сентября 2019, 17:28
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На одном из высокоэтажных домов Стамбула (Турция) появилась необыкновенная инсталляция - 440 пар черных женских туфель. Их на фасаде здания разместил художник Вахит Туна в память о жуткой статистике, количестве женщин, убитых мужчинами в 2018 году.

Как отметил сам художник, проблема убийства женщин беспокоит его уже не первый год. В 2016 году Туна поразился новостью об убийстве 16-летней Хатиджи Ташкин ее любовником в одном из турецких сел, с того времени этот вопрос стал особенно волновать его: "Мы не смогли защитить женщин, которые умерли, они исчезли. Обувь напоминает нам, что мы не можем защитить женщин", - рассказал местным СМИ автор инсталляции.

Как добавил Туна, он постоянно следит за подобными историями в сети, однако порой они исчезают так быстро, что и не успевают привлечь внимание общественности. Проект с обувью - одна из попыток художника напомнить о существующей проблеме.

Для своей инсталляции Туна выбрал высокие каблуки, которые рассматривает как символ женской силы и независимости. Согласно предварительной информации, инсталляция будет сохраняться в Стамбуле ближайшие 6 месяцев.


Фото: instagram.com/yankoseprojesi

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