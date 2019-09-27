В Китае открыли крупнейший в мире аэропорт: лишь на его крыше поместятся 25 футбольных полей

В 46 км от Пекина (Китай) открылся крупнейший в мире аэропорт Дасин, который сможет принимать до 620 тыс. рейсов в год и обслуживать до 72 млн человек.

Как пишет China Daily, Дасин стал самым дорогостоящим проектом в истории китайской гражданской авиации, который обошелся в сумму около $13 млрд. Аэропорт уже начал работу, хотя изначально предполагалось, что откроют его 30 сентября.

Строительство аэропорта началось в 2014 году. Дасин может похвастаться четырьмя взлетно-посадочными полосами, на которых за год сможет принимать до 620 тыс. рейсов. Проект аэропорта предусматривает к 2025 году пропускную способность до 72 млн человек. Также к этому сроку через него ежегодно намерены доставлять порядка 2 млн тонн грузов.

Одна из особенностей аэропорта Дасин - отсутствие структурных швов, несмотря на масштабы здания. Крыша аэропорта пока является самой масштабным в мире стальным перекрытием, равным по площади 25 футбольным полям. Разработкой ее дизайна занималась архитектор и дизайнер Заха Хадид.

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