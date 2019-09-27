RU  UA

Лайм

В Китае открыли крупнейший в мире аэропорт: лишь на его крыше поместятся 25 футбольных полей

Дасин стал самым дорогостоящим проектом в истории китайской гражданской авиации

пятница, 27 сентября 2019, 13:46
читати статтю українською

В 46 км от Пекина (Китай) открылся крупнейший в мире аэропорт Дасин, который сможет принимать до 620 тыс. рейсов в год и обслуживать до 72 млн человек.

Как пишет China Daily, Дасин стал самым дорогостоящим проектом в истории китайской гражданской авиации, который обошелся в сумму около $13 млрд. Аэропорт уже начал работу, хотя изначально предполагалось, что откроют его 30 сентября.

Строительство аэропорта началось в 2014 году. Дасин может похвастаться четырьмя взлетно-посадочными полосами, на которых за год сможет принимать до 620 тыс. рейсов. Проект аэропорта предусматривает к 2025 году пропускную способность до 72 млн человек. Также к этому сроку через него ежегодно намерены доставлять порядка 2 млн тонн грузов.

Одна из особенностей аэропорта Дасин - отсутствие структурных швов, несмотря на масштабы здания. Крыша аэропорта пока является самой масштабным в мире стальным перекрытием, равным по площади 25 футбольным полям. Разработкой ее дизайна занималась архитектор и дизайнер Заха Хадид.

  • На одном из высокоэтажных домов Стамбула появилась необыкновенная инсталляция - 440 пар черных женских туфель. Их на фасаде здания разместили в память о жуткой статистике - количестве женщин, убитых мужчинами в 2018 году.
  • В сети любители путешествовать активно обсуждают фотографии блогера, который отыскал в скандинавском регионе, возможно, самый красивый и безупречный общественный туалет.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Украинский туроператор открыл первый интерактивный офис с виртуальной реальностью и фотозонами

Крупнейший туроператор в Украине представил новый офис в одном из торговых центров Киева

440 убитых женщин за год: в Турции появилась уникальная инсталляция

Художник Вахит Туна рассказал о своей идее, для которой собрал огромное количество женской обуви

Опубликован рейтинг 140 самых комфортных городов мира: какое место досталось Киеву

Столица Украины также стала городом, который улучши свою позицию в рейтинге

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: