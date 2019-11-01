Кокован, или курица в вине с грибами: простой рецепт и хорошая идея для ужина

Кокован - знаменитое французское блюдо, которое получило популярность в наших широтах десятки лет назад. На самом деле, название звучит как "кок-о-вен", "кок-о-ван" или "коковин". Но оставим эту тему для филологов, а сами перейдем к рецепту оригинального ужина.

Итак, для приготовления курицы "Кокован" нам понадобятся следующие ингредиенты: 1 курица, луковица, чеснок (4 зубчика), шампиньоны (350 г), мука (3 ст. л.), красное сухое вино (1.5 чашки), свежий или сушеный тимьян (2 веточки), прованские травы (1 ч. л.), лавровый лист (2 шт.), соль, черный молотый перец (по вкусу), оливковое масло для обжаривания.

Шаг 1: Курицу разрезать на порционные куски.

Шаг 2: На разогретой сковороде обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Затем добавить нарезанный чеснок и жарить еще около минуты, до появления запаха чеснока.

Шаг 3: Добавить нарезанные грибы, увеличить огонь. Готовить до момента, когда грибы приобретут золотистый оттенок.

Шаг 4: В новой посуде разогреть оливковое масло, добавить кусочек сливочного масла и обжарить курицу. Важно класть кусочки одним слоем, не накладывая их друг на друга.

Шаг 5: Добавить к курице луково-грибную смесь, все тщательно перемешать.

Шаг 6: Аккуратно всыпать муку, размешать. После чего добавить все специи (соль, перец, тимьян, травы, лавровый лист) и залить вином.

Шаг 7: Увеличить огонь и довести блюдо до кипения.

Шаг 8: Тушить около 45 минут. Мясо должно стать очень мягким и начать отслаиваться от костей.

Шаг 9: Перед подачей дать постоять 10-15 минут для более насыщенного вкуса.

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