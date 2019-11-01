RU  UA

Лайм

Кокован, или курица в вине с грибами: простой рецепт и хорошая идея для ужина

Как приготовить изысканное блюдо и удивить гостей

пятница, 1 ноября 2019, 07:12
читати статтю українською

Кокован - знаменитое французское блюдо, которое получило популярность в наших широтах десятки лет назад. На самом деле, название звучит как "кок-о-вен", "кок-о-ван" или "коковин". Но оставим эту тему для филологов, а сами перейдем к рецепту оригинального ужина.

Итак, для приготовления курицы "Кокован" нам понадобятся следующие ингредиенты: 1 курица, луковица, чеснок (4 зубчика), шампиньоны (350 г), мука (3 ст. л.), красное сухое вино (1.5 чашки), свежий или сушеный тимьян (2 веточки), прованские травы (1 ч. л.), лавровый лист (2 шт.), соль, черный молотый перец (по вкусу), оливковое масло для обжаривания.

Шаг 1: Курицу разрезать на порционные куски.

Шаг 2: На разогретой сковороде обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Затем добавить нарезанный чеснок и жарить еще около минуты, до появления запаха чеснока.

Шаг 3: Добавить нарезанные грибы, увеличить огонь. Готовить до момента, когда грибы приобретут золотистый оттенок.

Шаг 4: В новой посуде разогреть оливковое масло, добавить кусочек сливочного масла и обжарить курицу. Важно класть кусочки одним слоем, не накладывая их друг на друга.

Шаг 5: Добавить к курице луково-грибную смесь, все тщательно перемешать.

Шаг 6: Аккуратно всыпать муку, размешать. После чего добавить все специи (соль, перец, тимьян, травы, лавровый лист) и залить вином.

Шаг 7: Увеличить огонь и довести блюдо до кипения.

Шаг 8: Тушить около 45 минут. Мясо должно стать очень мягким и начать отслаиваться от костей.

Шаг 9: Перед подачей дать постоять 10-15 минут для более насыщенного вкуса.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Мужчине потребовались 11 грузовых контейнеров, чтобы построить "дом мечты": вот он внутри и снаружи

Уилл Бро вынашивал идею своего идеального дома еще с начала 2000-х

Сытный пирог с мясом и картофелем: простой рецепт вкусного ужина

Как просто приготовить вкусное блюдо

Илон Маск зашел в Twitter и тут же спустил миллион долларов - все дело в любви к природе и Толкиену

В который раз предприниматель подтверждает, что действительно умеет удивлять

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: