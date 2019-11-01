Мужчину в детстве ударили по голове и он перестал взрослеть: сегодня ему 34, но в это трудно поверить

Чжу Шэнкаю из города Сяньтао (Китай) сегодня 34 года, при этом выглядит мужчина как ребенок 12-14 лет. Все дело в том, что еще в детстве он получил травму головы и с тех пор перестал взрослеть внешне, с годами увеличивался лишь его рост. Как пишет Oddity Central, быть вечно молодым хорошо лишь на первый взгляд. У такой особенности есть масса своих недостатков.

Как рассказал журналистам Шэнкай, еще мальчиком он играл на улице со сверстниками. Тогда же один из них по глупости ударил его камнем по голове. Родные мужчины помнят, что на первый взгляд травма не казалась серьезной. У Чжу даже не было крови, но через некоторое время ребенка стала бить лихорадка, которая длилась трое суток.

Семья обратилась с сыном в местную больницу, где врачи обнаружили в мозгу ребенка сгусток крови. Мальчика срочно прооперировали и он пошел на поправку. О травме довольно скоро забыли и не вспоминали до момента, когда Чжу исполнилось девять лет, а внешне он по-прежнему оставался шестилетним малышом.

Как позже удалось установить медикам, мальчик перестал взрослеть из-за повреждения гипофиза, который вырабатывает гормон роста. Прошло почти 30 лет, а Чжу все еще выглядит как мальчик - у него не растет щетина, голос остался прежним. Но больше всего мужчину беспокоит то, что у него так и не произошло половое созревание: "Мне сейчас 34, а функции моего тела такие же, как у маленького ребенка. Я не совсем взрослый, потому не могу жениться и завести детей".

Медики сегодня лишь разводят руками. Похоже, молодым Чжу будет всегда: "Все мои друзья однажды станут старыми и морщинистыми, а я буду вечно молодым с этим невинным детским личиком".

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