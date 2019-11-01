RU  UA

Лайм

Мужчину в детстве ударили по голове и он перестал взрослеть: сегодня ему 34, но в это трудно поверить

Сегодня медики лишь разводят руками

пятница, 1 ноября 2019, 14:44
читати статтю українською

Чжу Шэнкаю из города Сяньтао (Китай) сегодня 34 года, при этом выглядит мужчина как ребенок 12-14 лет. Все дело в том, что еще в детстве он получил травму головы и с тех пор перестал взрослеть внешне, с годами увеличивался лишь его рост. Как пишет Oddity Central, быть вечно молодым хорошо лишь на первый взгляд. У такой особенности есть масса своих недостатков.

Как рассказал журналистам Шэнкай, еще мальчиком он играл на улице со сверстниками. Тогда же один из них по глупости ударил его камнем по голове. Родные мужчины помнят, что на первый взгляд травма не казалась серьезной. У Чжу даже не было крови, но через некоторое время ребенка стала бить лихорадка, которая длилась трое суток.

Семья обратилась с сыном в местную больницу, где врачи обнаружили в мозгу ребенка сгусток крови. Мальчика срочно прооперировали и он пошел на поправку. О травме довольно скоро забыли и не вспоминали до момента, когда Чжу исполнилось девять лет, а внешне он по-прежнему оставался шестилетним малышом.

Как позже удалось установить медикам, мальчик перестал взрослеть из-за повреждения гипофиза, который вырабатывает гормон роста. Прошло почти 30 лет, а Чжу все еще выглядит как мальчик - у него не растет щетина, голос остался прежним. Но больше всего мужчину беспокоит то, что у него так и не произошло половое созревание: "Мне сейчас 34, а функции моего тела такие же, как у маленького ребенка. Я не совсем взрослый, потому не могу жениться и завести детей".

Медики сегодня лишь разводят руками. Похоже, молодым Чжу будет всегда: "Все мои друзья однажды станут старыми и морщинистыми, а я буду вечно молодым с этим невинным детским личиком".

  • Женщина обнаружила у себя рак груди благодаря экспонату в музее. Позже медики подтвердили, что ее последний поход в музей был как никогда удачным.
  • 44-летняя жительница Британии родит 22-го ребенка. Хотя еще год назад супермама обещала остановиться.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Кокован, или курица в вине с грибами: простой рецепт и хорошая идея для ужина

Как приготовить изысканное блюдо и удивить гостей

Мужчине потребовались 11 грузовых контейнеров, чтобы построить "дом мечты": вот он внутри и снаружи

Уилл Бро вынашивал идею своего идеального дома еще с начала 2000-х

Сытный пирог с мясом и картофелем: простой рецепт вкусного ужина

Как просто приготовить вкусное блюдо

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: