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Леди Гага сыграет главную роль в фильме об убийстве Гуччи

Актерская карьера певицы набирает обороты

понедельник, 4 ноября 2019, 11:56
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Режиссер Ридли Скотт снимет фильм о династии Гуччи и убийстве последнего наследника модной империи Маурицио Гуччи. Издание Deadline сообщает, что ведущую роль в биографической картине сыграет Леди Гага.

33-летней певице досталась роль бывшей жены убитого, Патриции Реджиани. Она была осуждена за организацию убийства своего мужа в 1995 году, провела в тюрьме 18 лет и была освобождена в 2016-м.

Это первый проект, к которому присоединилась Леди Гага с момента ее номинации на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за мелодраму Брэдли Купера "Звезда родилась". Гага также получила "Оскар" за песню "Shallow", написанную для фильма.

Сценарий для фильма написал Роберто Бентивинья на основе книги Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Ридли Скотт планирует заняться этой историей после того, как закончит работу над фильмом "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном, Адамом Драйвером, Джоди Комер и Беном Аффлеком.

  • Элтон Джон в своих мемуарах раскритиковал Мадонну из-за ее слов о Леди Гаге. Певец назвал знаменитую коллегу противной и неблагодарной.
  • О популярной группе 70-х Bee Gess снимут биографический фильм. Проект обещает стать успешным: за него взялся продюсер "Богемской рапсодии".

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