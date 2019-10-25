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Элтон Джон назвал Мадонну противной и неблагодарной из-за слов о Леди Гаге

В недавнем прошлом певец действительно не жаловал поп-звезду

пятница, 25 октября 2019, 16:40
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Подробности скандальных мемуаров Элтона Джона "Я" продолжают будоражить СМИ. В этот раз издание Daily Mail рассказало о том, как 72-летний певец осудил Мадонну из-за ее комментариев о Леди Гаге.

В книге певец вспомнил о выпуске ABC News 2012 года, в котором 61-летняя Мадонна назвала хит Гаги "Born This Way" вторичным из-за того, что он звучит слишком похоже на ее собственный трек.

"Раньше я смеялся над Мадонной за то, что она пела под фонограмму на сцене, но проблема усугубилась, когда она унизила Леди Гагу в американском шоу. Мне показалось, что сингл Гаги "Born This Way" определенно звучал похоже на "Express Yourself", но я не мог понять, почему Мадонна была настолько неблагодарной и противной, а не воспринимала это как комплимент… особенно, если она претендует на звание чемпиона среди женщин".

Певец добавил: "Я думаю, что это просто неправильно - признанный артист не должен сбивать молодого в самом начале его карьеры".

Ранее Элтон Джон уже критиковал Мадонну в своих интервью. В частности, он говорил о том, что "если бы у нее был какой-то здравый смысл, она бы сделала запись, подобную "Ray Of Light", держалась подальше от танцевального материала и просто была великой поп-певицей", а не выглядела как "ярмарочная стриптизерша".

В 2016 году Элтон объявил, что прекратил свою вражду с поп-королевой, когда они случайно оказались в одном ресторане.

"Я сказал о ней нечто ужасное, чего ты никогда не должен говорить. Я был в ресторане на юге Франции пару лет назад, она вошла, и я послал ей записку: "Вы, вероятно, больше никогда не будете говорить со мной, но мне очень жаль и стыдно за себя, и я могу купить вам обед. Она была очень любезной и принятой, мы поговорили. У нас все хорошо - это был только я и мой большой рот", - сказал он в интервью на вечернем шоу Грэма Нортона.

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