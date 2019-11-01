Продюсер "Богемской рапсодии" снимет еще один фильм о популярной группе

Продюсер байопика о Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" собирается снять еще одну картину об известных музыкантах. Издание Deadline сообщает, что Грэм Кинг сотрудничает с Paramount Pictures и продюсерской компанией Sister для создания фильма о группе "Би Джиз" (Bee Gees).

Студия Paramount приобрела права на песни "Би Джиз" от имени Кинга, и он сможет использовать их в фильме - в отличие от предстоящего байопика о Дэвиде Боуи "Звездная пыль", который вынужден рассказывать историю музыканта без его музыки.

Грэм Кинг выпустил "Богемскую рапсодию" в 2018 году и добился огромного успеха. Картина собрала 903 миллиона долларов в мировом прокате и принесла актеру Рами Малеку "Оскар" за лучшую мужскую роль.

В истории "Би Джиз" достаточно драматичных событий, достойных экранизации. Братья Гибб начали карьеру в Австралии, затем выстрелили в Великобритании с помощью менеджера "Битлз" Брайана Эпштейна, а затем прорвались в США в конце 1960-х годов. Они распались в 1970 году на фоне разногласий, усугубленных злоупотреблением алкоголем и наркотиками, однако смогли собраться и записать свою самую известную композицию - "Stayin' Alive".

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