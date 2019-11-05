Как самому сделать слайм: создаем популярную игрушку дома

Если у вас есть дети, вы наверняка знаете, что такое слайм. А даже в том случае, если у вас их нет, вы точно где-то видели эту странную липкую штуку, или хотя бы слышали о ней. Что же такое слайм, и как можно сделать его своими руками из обычных материалов? Об этом мы расскажем в этом материале.

Слайм - это такая эластичная субстанция, похожая на игрушки "лизуны", популярные в 90-х. Разница в том, что с "лизунами" ничего особо нельзя было сделать. Они просто эффектно сползали по холодильнику или стене, оставляя противные жирные пятна. И очень быстро портились при постоянном контакте с руками.

Со слаймом дела обстоят иначе. Это вещество практически не липнет к пальцам, она не оставляет таких явных следов на поверхностях. Слайм можно месить, как тесто, добавлять в него различные красители, блестки или мелкие бусинки. Из слайма можно делать фигурки, его можно резать, смешивать с другими слаймами... В общем, перед владельцем этой игрушки открывается целое море возможностей.

Возможно, именно из-за такого обилия опций слайм стал очень популярен у современной детворы. Но что делать, если тратить деньги на покупные слаймы не хочется, а подарить ребенку эту игрушку (или поиграть ей самому) нужно? Мы расскажем вам, как легко сделать слайм своими руками. И вы сможете создавать их дома хоть каждый день.

Для создания игрушки нам понадобятся: силикатный клей (около 90 мл), пищевой краситель (по желанию), зубная паста (около 1 ч. л.), гель для бритья (около 2 ч. л.), раствор в глицерине тетрабората натрия (около 1 ч. л.), этот раствор можно купить практически в любой аптеке.

Шаг 1: В чистой и сухой емкости смешать все ингредиенты в той последовательности, в которой они указаны в списке выше. Последним нужно добавлять тетрабонат натрия. Лучше вливать его понемногу, постоянно перемешивая будущий слайм.

Шаг 2: Слайм нужно как следует замесить, словно тесто. Когда он перестанет прилипать к стенкам посуды - игрушка готова.

Шаг 3: Хорошенько промять слайм в руках, чтобы он был однородным. После этого можно приступать к играм.

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