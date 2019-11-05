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Легкие и сытные оладьи на кефире: идеальный рецепт для завтрака

Как приготовить вкусный завтрак для всей семьи

вторник, 5 ноября 2019, 07:00
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Ароматные и свежие оладьи любят, наверное, практически все. Но вот готовить их нравится далеко не каждому. А все потому, что многие не знают основных правил приготовления этого вкусного и сытного блюда. Обо всех нюансах мы расскажем вам в этом материале.

Итак, для приготовления оладьев нам понадобятся следующие ингредиенты: кефир (0.5 л), яйцо, сахар (1.5 ст. л.), соль (1.3 ч. л.), мука (2.5 стакана), сода (0.5 ч. л.), масло растительное для жарки.

Шаг 1: Смешать кефир, яйцо, соль и сахар. Тщательно перемешать, чтобы жидкость была однородной. Для этой цели можно использовать миксер.

Шаг 2: Добавить в жидкость муку и соду. Добавлять лучше по чуть-чуть, постоянно помешивая, чтобы в тесте не было комочков.

Шаг 3: Оставить тесто настаиваться 30 минут. В это время перемешивать его нельзя, так как прекратится реакция соды и кефира и оладьи получатся плоскими.

Шаг 4: Через полчаса на поверхности теста должны появиться пузырьки. Это значит, что можно приступать к жарке.

Шаг 5: Важно не перемешивать тесто, поэтому стоит большой ложкой аккуратно набирать его у самого края емкости и аккуратно перекладывать на сковороду. Обжариваем оладьи на среднем огне с двух сторон.

Как узнать, когда нужно перевернуть? Очень просто - на поверхности теста появятся пузырьки. Это значит, что одна сторона готова и можно переходить ко второй.

Шаг 6: Готовые оладьи можно есть как просто так, так и с различными соусами и добавками.

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