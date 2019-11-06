Женщина подумала, что нашла во дворе щенка, но его ДНК-тест стал сюрпризом для всех

Жительница австралийского городка Вандилигонг обнаружила на заднем дворе своего участка милое животное. Сначала она решила, что это лисенок. Подойдя ближе, рассмотрела в нем щенка. Но ДНК-тест стал сюрпризом даже для сотрудников ближайшей ветеринарной клиники. Женщине подбросили детеныша редкого альпийского динго, вид которого сегодня исчезает.

Как пишет CNN, на теле животного ветеринары обнаружили следы царапин, которые могут быть следами когтей хищных птиц. Поэтому они предполагают, что динго оказался во дворе австралийки совершенно случайно. Например, выпав из лап хищника.

"Нигде на восточном побережье Австралии вы не найдете популяцию динго, которая не будет домашней меньше чем на 50-80%", - рассказал журналистам доцент кафедры зоологии в Университете Западного Сиднея Рики Спенсер. Что же касается Венди (так назвали пушистого найденыша), тест показал абсолютную ее чистокровность. Из всех пород диких собак она - единственный вид, который находится сегодня под угрозой вымирания.

Сегодня Венди живет в помещении фонда динго. Учитывая чистокровность, она может стать частью программы по разведению животных своего вида.

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