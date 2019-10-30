В Таиланде слон устал и прилег на машину с туристами: сегодня он звезда соцсетей

В одном из парков Таиланда произошел забавный инцидент. Заметив слона, который прогуливался неподалеку от проезжей части, туристы остановились чтобы сделать несколько фото. 35-летний Дуэа тоже оказался общительным животным и устремился к автомобилю.

Как пишет Bangkok Post, слон покрутился вокруг автомобиля и решил на него прилечь одной стороной. Судя по всему, поза оказалась не очень удобной и Дуэа переступил легковушку с туристами, чтобы прилечь на нее крышу.

Точное количество туристов, которые находились в машине, не известно. При этом никто из них не пострадал. Водителю автомобиля придется обращаться в страховую, ведь слон буквально выдавил заднее стекло "Тойоты", повредил крышу и оставил несколько вмятин по бокам. Тем не менее, сегодня Дуэа - звезда соцсетей и зла на него никто не держит.

Происшествие лишний раз побудило сотрудников парка рассказать его посетителям о правилах обращения с животными, которые не ограничены в свободе.

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