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В Таиланде слон устал и прилег на машину с туристами: сегодня он звезда соцсетей

Похоже, владельцу авто придется обращаться в страховую, но зла на животное никто не держит

среда, 30 октября 2019, 12:38
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В одном из парков Таиланда произошел забавный инцидент. Заметив слона, который прогуливался неподалеку от проезжей части, туристы остановились чтобы сделать несколько фото. 35-летний Дуэа тоже оказался общительным животным и устремился к автомобилю.

Как пишет Bangkok Post, слон покрутился вокруг автомобиля и решил на него прилечь одной стороной. Судя по всему, поза оказалась не очень удобной и Дуэа переступил легковушку с туристами, чтобы прилечь на нее крышу.

Точное количество туристов, которые находились в машине, не известно. При этом никто из них не пострадал. Водителю автомобиля придется обращаться в страховую, ведь слон буквально выдавил заднее стекло "Тойоты", повредил крышу и оставил несколько вмятин по бокам. Тем не менее, сегодня Дуэа - звезда соцсетей и зла на него никто не держит.

Происшествие лишний раз побудило сотрудников парка рассказать его посетителям о правилах обращения с животными, которые не ограничены в свободе.

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