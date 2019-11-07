20 самых дорогих вещей знаменитостей, когда-либо проданных на аукционе: фото

Личные вещи знаменитых людей традиционно пользуются спросом на мировых аукционах. Фанаты готовы тратить миллионы долларов на костюмы, пряди волос и даже использованные салфетки своих кумиров. Издание Business Insider опубликовало подборку самых ценных лотов, и некоторые из них выглядят очень странно.

Обтягивающие черные брюки, которые Оливия Ньютон-Джон носила в роли Сэнди в фильме "Бриолин", были проданы основательнице компании "Spanx" Саре Блейкли за 162 000 долларов.

Шлем Дарта Вейдера, который актер Дэвид Проуз носил в фильме "Звездные войны, Эпизод V: Империя наносит ответный удар", продан анонимному покупателю за 898 420 долларов.

Серебряная собачья миска от Tiffany and Co., принадлежавшая любимому терьеру актрисы Джоан Риверс, ушла на аукционе Christie's за 13 750 долларов.

Автомобиль Dodge Charger 1969 года выпуска из американского сериала 1980-х "Дюки из Хаззарда", был продан за колоссальные 9,9 миллионов долларов на eBay в 2007 году. До продажи машина принадлежала актеру Джону Шнайдеру.

Оригинальный постер фильма "Метрополис" 1927 года, один из четырех известных на сегодняшний день, был приобретен частным коллекционером за 690 000 долларов в 2005 году.

Рабочий сценарий с пометками Одри Хепберн из "Завтрака у Тиффани" был продан за 811 615 долларов на аукционе ее личных вещей в 2018 году.

Знаменитое платье, которое Кейт Уинслет носила в "Титанике", было продано за колоссальные 330 000 долларов в 2012 году. В нем персонаж Кейт впервые встречает на корабле героя Леонардо ДиКаприо.

Рубиновые туфельки Джуди Гарланд из "Волшебника страны Оз" были выставлены на аукционе "Моменты во времени" за 6 миллионов долларов. Существует также несколько других пар знаменитой обуви, одна из которых была похищена в 2005 году и возвращена ФБР в 2018-м.

В 2006 году знаменитый парик Энди Уорхола был продан за 10 800 долларов на первом аукционе после его смерти в 1987 году.

Платье Мэрилин Монро, в котором она спела "С днем рождения, мистер президент", было продано за 1,2 миллиона долларов на аукционе Christie's в 1999 году. Говорят, что покрытое 2500 стразами платье было настолько облегающим, что Монро пришлось буквально вшивать в него в день рождения Джона Кеннеди.

Полностью восстановленный Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, который появлялся в фильме "Голдфингер", был продан на аукционе Sotheby's за внушительные 6,4 миллиона долларов.

В 2009 году знаменитая белая перчатка Майкла Джексона, покрытая сверкающими кристаллами, была продана гонконгскому бизнесмену Хоффману Ма за 350 тысяч долларов. Сообщается, что эту перчатку певец носил, когда впервые показал свою знаменитую лунную походку в 1983 году.

Ювелирная коллекция Элизабет Тейлор была продана за рекордные 116 миллионов долларов в 2011 году. На фото - ожерелье из натуральной жемчужины, бриллианта, рубина и искусственного жемчуга, стоившее 11,8 миллионов. В то время это была самая дорогая жемчужина, когда-либо проданная на аукционе.

Локон волос Элвиса, который, как предполагалось, срезали с его головы в 1958 году, был продан за 15 000 долларов в 2009 году. Рубашка, которая когда-то принадлежала Пресли, также была продана за колоссальные 52 000 долларов.

Костюм, который Майкл Китон носил в фильме "Бэтмен возвращается", продали за 41,250 долларов на аукционе в 2017 году.

Кнут, который Харрисон Форд использовал в фильме "Индиана Джонс", был продан за 35 460 долларов. Этот кнут актер изначально подарил Лондонскому институту археологии, чтобы вырученные от его продажи деньги использовали для строительства Центра сохранения и музейных наук при Университетском колледже Лондонского университета.

Использованная салфетка Скарлетт Йоханссон была продана на eBay за 2050 долларов после того, как звезда заявила, что заразилась простудой от коллеги Сэмюэля Л. Джексона.

Акриловый ноготь Леди Гаги ушел с молотка за 12 000 долларов после того, как член команды в туре "Born This Way" нашел его за кулисами. Лот также включал в себя две фотографии певицы: с ногтем и без него.

Стул, на котором Джоан Роулинг сидела, пока писала первые две книги о "Гарри Поттере", продали за 394 000 долларов на аукционе в 2016 году.

Один из самых нелепых лотов - недоеденный тост участника группы One Direction Найла Хорана, который купили за поразительные 100 000 долларов. После появления в австралийском утреннем шоу Хоран не смог доесть свой тост, и вскоре закуска оказалась на eBay.

В Microsoft фильм "Супермен" записали на кусочек стекла. Исследователи научились переносить километры кинопленки на тончайшее стекло, и утверждают, что такая информация может храниться сотни лет.

Картонная коробка черного цвета с прорезями для ног и вентиляции воздуха. Что это? Правильно, фирменная коробка, которую HBO выпустили для просмотра сериалов.

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