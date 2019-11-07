Готовимся к праздникам: 10 оригинальных подарков для мужчины на Новый год

Не за горами зимние праздники и многие уже начинают задумываться о том, как их провести. И, конечно же, отдельный элемент этих веселых приятных моментов - подарки. Что же подарить мужчине, чтобы точно его порадовать и не потратить большую сумму денег? Об этом мы расскажем в этом материале.

Отличной идеей подарка может стать парфюм. Но к его выбору нужно подходить очень внимательно. Если вы знаете, какие запахи или марки предпочитает мужчина, смело выбирайте этот вариант. Если же нет, можно подарить что-то более универсальное и практичное. Например, уютный теплый свитер, перчатки или набор для груминга.

Что любят мужчины разных возрастов? Конечно, различные гаджеты. Если у вас более широкий бюджет, вы можете подарить смарт-часы. Эта штука может принимать звонки, сообщения, работать как будильник, шагомер или даже заходить в интернет. Если же вы ищете подарок бюджетнее, можно выбрать неплохие наушники.

Почти всем парням нравятся различные головоломки и пазлы. Это хорошая идея подарка, которая также обеспечит вам интересный досуг, ведь собирать картину или решать сложную задачу можно вместе.

Также неплохой идеей подарка на Новый год будет билет на интересное мероприятие или сертификат на посещение какого-то развлечения или урока. Например, многие компании, которые занимаются продажей сертификатов, предлагают мастер-классы по дайвингу и другим оригинальным видам спорта.

Ну а если вы совсем не знаете ничего о желаниях и вкусах человека, можно подарить стильный кошелек. Он точно однажды пригодится. Также в нем можно спрятать милую записку или фотографию.

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