RU  UA

Лайм

Внуки открыли холодильник умершей бабушки и обеспечили себе жизнь на годы - и дело не в запасах еды

После смерти бабушки внуки пригласили в ее дома аукциониста. Оказалось, не зря

пятница, 8 ноября 2019, 13:11
читати статтю українською

В доме покойной британки, а точнее в морозильной камере ее холодильника, нашли тайник с драгоценностями. Как удалось установить экспертам, некоторые из них датируются XVI веком, а общая их стоимость оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов (3,2 млн гривен).

Предполагая, что в доме бабушки найдется немало ценных вещей, внуки пригласили аукциониста Пиппу Кидсон-Тригг. Специалист осмотрела жилище и всевозможные места, которые могли бы использоваться в качестве тайников, но поистине удивительные вещи ей предстояло найти в морозильной камере холодильника, пишет Daily Mail.

"Многие люди того поколения прятали дома драгоценности для сохранности <...> Родные не знала наверняка, где и что могла прятать пенсионерка, они лишь рассказали, что в 60-х годах она была весьма состоятельной и скупала дорогие вещицы у ювелиров и аукционистов Лондона", - рассказала специалист.

В морозильной камере рядом с запасами мяса и прочих продуктов хранились старинные украшения, в том числе подвеска в виде пеликана стоимостью около 30 тысяч фунтов стерлингов. Кроме них нашли итальянский кулон XVII века с сапфиром и рубином, который предварительно оценили в 15 тысяч фунтов стерлингов.

"Кроме этого, мы нашли квитанции и документы на большинство драгоценностей. Бумаги подтверждали их уникальное происхождение", - добавила аукционист.

В целом же в доме покойной пенсионерки нашлось 30 украшений, в том числе золотые и серебряные кольца, кулоны, серьги и браслеты. Все найденные драгоценности выставят на аукционе в городе Суиндон уже 13 ноября.

  • Друзья фермера пришли в поле с металлоискателем, чтобы найти потерянное обручальное кольцо. Но их находка заставила забыть о нем напрочь.
  • Картину стрит-арт художника Бэнкси, личность которого до сих фактически не установлена, продали на лондонском аукционе Sothebyʼs за рекордные 9,9 млн фунтов стерлингов ($12,2 млн). Ею автор высмеял британский парламент.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Сытная лазанья за час: пошаговый рецепт отменного блюда итальянской кухни

Вкусное и простое блюдо на любой стол

Друзья вышли в поле искать потерянное кольцо, но их находка заставила забыть о нем напрочь

Специалисты еще оценивают находку, но говорят, она потянет на $128 тыс.

Готовимся к праздникам: 10 оригинальных подарков для мужчины на Новый год

Идеи новогодних подарков для представителей сильного пола

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: