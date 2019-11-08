Внуки открыли холодильник умершей бабушки и обеспечили себе жизнь на годы - и дело не в запасах еды

В доме покойной британки, а точнее в морозильной камере ее холодильника, нашли тайник с драгоценностями. Как удалось установить экспертам, некоторые из них датируются XVI веком, а общая их стоимость оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов (3,2 млн гривен).

Предполагая, что в доме бабушки найдется немало ценных вещей, внуки пригласили аукциониста Пиппу Кидсон-Тригг. Специалист осмотрела жилище и всевозможные места, которые могли бы использоваться в качестве тайников, но поистине удивительные вещи ей предстояло найти в морозильной камере холодильника, пишет Daily Mail.

"Многие люди того поколения прятали дома драгоценности для сохранности <...> Родные не знала наверняка, где и что могла прятать пенсионерка, они лишь рассказали, что в 60-х годах она была весьма состоятельной и скупала дорогие вещицы у ювелиров и аукционистов Лондона", - рассказала специалист.

В морозильной камере рядом с запасами мяса и прочих продуктов хранились старинные украшения, в том числе подвеска в виде пеликана стоимостью около 30 тысяч фунтов стерлингов. Кроме них нашли итальянский кулон XVII века с сапфиром и рубином, который предварительно оценили в 15 тысяч фунтов стерлингов.

"Кроме этого, мы нашли квитанции и документы на большинство драгоценностей. Бумаги подтверждали их уникальное происхождение", - добавила аукционист.

В целом же в доме покойной пенсионерки нашлось 30 украшений, в том числе золотые и серебряные кольца, кулоны, серьги и браслеты. Все найденные драгоценности выставят на аукционе в городе Суиндон уже 13 ноября.

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