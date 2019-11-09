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Праздники не за горами: 12 оригинальных подарков женщине на Новый год

Чем порадовать своих близких во время зимних праздников

суббота, 9 ноября 2019, 19:00
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Каждый год перед зимними праздниками сотни мужчин ломают головы над вопросом "Что же подарить женщине на Новый год?". Мы решили упростить этим ребятам задачу и найти самые оригинальные и крутые варианты подарков для представительниц прекрасного пола.

Прекрасным вариантом подарка для женщины может быть парфюм или какой-то элемент косметички. Но к выбору такого подарка нужно подходить ответственно. Если вы не знаете точно, что именно нравится человеку, лучше подарите сертификат на покупку духов или косметических средств.

Также неплохой идеей будет подарить уютный свитерок, теплые милые тапочки или симпатичный зимний плед. Если адресат подарка любит чтение, можно подарить подборку интересных книг. Ну а в комплект к ним можно добавить набор вкусного чая, чтобы зимними вечерами можно было наслаждаться им за перелистыванием страниц.

Очень полезный подарок - сертификат в салон красоты. Почти все женщины хотят хорошо выглядеть, и далеко не у всех хватает времени на постоянный уход за собой. Поэтому поход в салон будет не только приятным, но и полезным занятием.

Сладости. Многие женщины их обожают, хоть и позволяют себе не всегда. Возьмите большую коробку, положите в нее самые разнообразные конфеты и вкусности, туда же можно положить теплые носочки, пижамку или другие домашние уютные мелочи. Этот бокс точно понравится любой даме. Только узнайте, можно ли ей есть сахар!

Такие же боксы можно собрать и из других предметов. Например, из плюшевых игрушек, канцелярии, печенья и других милых мелочей.

Если вы не знаете, что подарить, но хотите устроить сюрприз, закажите доставку букета. Многие сервисы таких доставок также предлагают конфеты, открытки и другие дополнительные мелочи.

Отличным подарком могут стать украшения. Они не обязательно должны быть дорогими. Можно выбрать небольшой кулон или аккуратные серьги. Также, если вы ищете более трогательный подарок, можно купить украшение в форме какого-то важного и символичного для вас предмета - коляски, самолета, поезда, игрушечного мишки, сердечка и так далее.

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