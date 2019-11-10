Домашние рогалики с начинкой: простой рецепт любимого десерта к чаю

Рогалики многие любят с самого детства, ведь многим из нас это ароматное лакомство готовили мамы или бабушки. Как же сделать любимые рогалики самостоятельно, чтобы порадовать себя, своих близких или гостей? Очень просто.

Для приготовления рогаликов нам понадобятся следующие ингредиенты: мука (3 стакана), сметана (1 стакан), маргарин (250 г), сода (на кончике ножа), сахарная пудра. Для начинки: любые орехи, сухофрукты или густое варенье без косточек.

Шаг 1: Маргарин нужно выложить на чистую поверхность и мелко порубить ножом вместе с мукой, чтобы получилась одна общая масса (она будет с комочками, это нормально).

Шаг 2: Смешать сметану и соду и вылить эту смесь в муку. Хорошенько перемешать и замесить руками тесто.

Шаг 3: Разделить тесто на 4 части, обернуть в пленку и оставить его в холодильнике на 15 минут.

Шаг 4: Каждый кусок теста тонко раскатать (толщина должна быть около 0.5 см) и разделить на треугольники.

Шаг 5: Положить в середину немного начинки на ваш выбор и завернуть треугольники, формируя рогалики. Для этого нужно просто свернуть тесто в рулончик, начиная с широкого края.

Шаг 6: Смазать противень растительным маслом и присыпать мукой, или же положить на него бумагу для запекания.

Шаг 7: Выложить на противень рогалики и выпекать их в духовке 20-25 минут при температуре 200 градусов. Готовые рогалики присыпать сахарной пудрой.

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