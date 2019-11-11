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Женщина родила самых маленьких близнецов в мире - вместе братья не весили даже 1 кг

Британка не прислушалась к врачам и отказалась прервать беременность

понедельник, 11 ноября 2019, 14:42
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32-летняя британка Талия Китс из города Троубридж (графство Уилтшир) родила самых маленьких близнецов в мире. Вместе братья Джо и Эшли не весили даже одного килограмма.

Как женщина рассказала изданию The Sun, на четвертом месяце беременности у нее начались осложнения. Врачи отговаривали ее от родов и предупреждали о возможной смерти малышей при рождении. И все же Талия продолжила вынашивать близнецов, которые родились на 23 неделе беременности. Естественным путем родился мальчик Джо (429 граммов), а его 403-граммовый брат Эшли появился на свет посредством кесарева сечения.

Сразу после рождения обоих малышей поместили в отделение интенсивной терапии, там они находились несколько месяцев: "129 дней, а когда окрепли, их перевели в больницу поближе к дому", - рассказала британка. - У Эшли диагностировали легочную гипертензию. Я не очень разбираюсь в этом, но оба родились с хронической болезнью легких".

Беременность близнецами и роды Талия называет "крайне эмоциональным этапом" в жизни. При этом рожает она не впервые, до Джо и Эшли многодетная мать уже родила четверых детей.

Крошечные близнецы родились в апреле. В августе этого года их уже отправили домой и за это время мальчики здорово поднабрали в весе. Джо может похвастаться почти 5 килограммами, а его брат пока достиг отметки в 3,6 килограмма: "Мы регулярно проходим обследования и продвигаемся вперед шаг за шагом. Мальчики только недавно начали улыбаться и смеяться <...> Пока им трудно без кислородных масок, но с каждым новым днем жизнь налаживается. Они стоят всех испытаний, которые нам пришлось пережить", - добавила Талия.

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  • Мужчину в детстве ударили по голове и он перестал взрослеть. Сегодня ему 34, но в это трудно поверить.

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