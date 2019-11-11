Рецепт шаурмы по-домашнему: как сделать популярный фастфуд вкуснее и полезнее

Ароматная, вкусная и сытная восточная шаурма давно стала знаменитой в наших краях. А все благодаря тому, что она может заменить собой полноценный обед, хотя ее приготовление занимает совсем не много времени.

Как же приготовить шаурму по-домашнему, чтобы она была не только вкусной, но и полезной? Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты: филе куриное (2 шт.), лаваш (8 шт.), огурец (3 шт.), морковь корейская (50 г), капуста (100 г), сыр (150 г), майонез (150 г), сметана (150 г), чеснок (2 зубчика), приправа "Карри" (1 пакетик), укроп (по вкусу).

Шаг 1: Капусту, огурцы и укроп помыть и мелко нарезать. Сыр натереть на терке.

Шаг 2: Филе отварить в подсоленной воде и мелко порезать, затем немного обжарить на сковороде без масла, чтобы мясо стало более сухим.

Шаг 3: Смешать майонез и сметану, мелко нарезать или раздавить чеснок, добавить специи "Карри" (около щепотки), все тщательно перемешать.

Шаг 4: Разложить лист лаваша, положить понемногу всех ингредиентов с одного края или по центру, сверху полить соусом и завернуть в ролл.

Шаг 5: Обжарить на сковороде без масла со всех сторон. Шаурма готова! Осталось только полить ее соусом и подать к столу.

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