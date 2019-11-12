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Девушка родила на танцполе ночного клуба - теперь у малыша есть большое преимущество перед его клиентами

Вряд ли 19-летняя француженка представляла роды первенца именно так

вторник, 12 ноября 2019, 17:50
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Вряд ли 19-летняя жительница Тулузы (Франция) представляла рождение первенца именно так, однако этот процесс застал ее буквально в центре танцпола в одном из местных ночных клубов.

Как пишет LadBible со ссылкой на местное издание La Depeche, накануне родов девушка отправилась с приятелями в заведение, где пробыла до утра. Около 05:30 она уже стала мамой. Ну а так как клуб стал официальным местом рождения ребенка, сотрудники решили подарить ему большое преимущество перед остальными клиентами - пожизненный бесплатный вход.

"Было около 5:30 утра, клуб закрывался. Оставалось совсем немного людей, и один из моих сотрудников подошел ко мне и сказал: "Это срочно", - рассказала в беседе с журналистами менеджер заведения. - Я увидел, что девушка вот-вот родит. Мы должны были действовать быстро. Коллега тут же позвонил в службу неотложной медицинской помощи и нам рассказали, что нужно делать".

По словам сотрудника клуба, девушка волновалась, но держала себя в руках. Малыш появился на свет без каких-либо затруднений: "Это одно из самых странных закрытий, которые у нас были. Мы плакали. Очень здорово, что никто из нас не запаниковал, не испугался. Мы сделали это".

Явно ожидая вопросов, что же беременная девушка вообще делала в ночном клубе, журналисты расспросили об этом ее приятелей. По словам подруги, в последнее время у беременной были какие-то личные проблемы и друзья пригласили ее в клуб, чтобы отвлечь и подбодрить. Девушка якобы не пила и не нагружала себя физически.

В качестве подарка к рождению ребенку сотрудники клуба предоставили новорожденному пожизненный бесплатный вход.

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