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Ищите подарок на Новый год? Вот 10 худших вариантов, которых стоит избежать

Худшие варианты подарков на зимние праздники

вторник, 12 ноября 2019, 19:00
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Скоро начнутся зимние праздники и многие уже думают, что подарить своим близким. Но не так страшно выбрать не идеальный подарок, как подарить что-то совсем неуместное, странное и вызывающее негативные эмоции. О самых неудачных идеях подарков мы расскажем в этом материале.

Многие слышали, что один из самых плохих подарков для женщины - эпилятор. С этим утверждением можно согласиться, если предположить, что этот гаджет даме совсем не нужен. Или если это может быть воспринято, как намек на большое количество волос на теле.

Кастрюли. Тут тоже легко оказаться в неловком положении. Если человек не любит готовить, или делает это не слишком часто и умело, такой подарок может показаться ему оскорбительным.

Дезодорант. Этот вариант подарка даже вариантом сложно назвать, так как это элементарное средство гигиенты, которое и так есть практически у каждого. Зачем дарить человеку то, что у него и так уже наверняка имеется? К тому же, многие мнительные люди могут подумать, что он них плохо пахнет, раз уж кто-то решил вручить им дезодорант.

Антивозрастная косметика. Такие средства подбираются очень индивидуально. Вы легко можете не угадать, подойдет ли человеку то, что вы купите. К тому же, на коробочках часто написан возраст, для которого предназначен продукт, например, "30+". Далеко не каждому понравится такое напоминание.

Плюшевые игрушки. Если вы знаете, что человек любит подобные вещи или вы дарите игрушку кому-то, у кого есть ребенок, все в порядке. Но если нет, лучше придумайте вариант по-интереснее. Плюшевые игрушки чаще всего просто сидят на спинках диванов или на шкафах, собирают пыль и заставляют владельцев постоянно думать, куда их деть во время уборки.

Средства интимной гигиены. Тут все очень просто - ваша избранница вряд ли обрадуется годовому запасу прокладок, хоть он, в теории, ей бы совсем не помешал.

Еще один вариант плохого подарка - носки. Если это не милые носочки с принтом, или не огромная коллекция носков на каждый день, это плохой вариант. Который говорит о том, что вы совсем не придумали ничего интересного.

Нижнее белье и различные интимные игрушки. Это интересный подарок, если вы отмечаете Новый год наедине со своей половинкой. Но если планируется семейное застолье, от такого варианта лучше отказаться. Представьте удивление родственников, если ваша избранница решит распечатать свой подарок прямо за столом, не подозревая о его интимном содержимом.

Домашние животные. Если вы точно уверены, что человек обрадуется щенку, хомячку или котенку - можете выбрать этот вариант. Но если у вас есть хоть небольшая доля сомнений, не нужно рисковать. Помните, что принося в чей-то дом животное вы обрекаете человека на огромную ответственность. К которой он может оказаться совсем не готов.

Сувенирные статуэтки и различные фигурки. Если адресат вашего подарка не коллекционирует подобные вещи, они ему точно никогда не пригодятся. И почти наверняка не особо его обрадуют. Скорее всего, вас вежливо и прохладно поблагодарят, а подарок отправится на полку, где будет стоять без дела и накапливать на себе пыль.

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