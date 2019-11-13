Нежные сырники с изюмом за 30 минут: пошаговый рецепт и советы

Для того, чтобы приготовить вкусный, легкий и сытный завтрак для всей семьи, совсем не обязательно тратить большое количество времени и усилий. В этом материале мы расскажем, как сделать ароматные сырники всего за полчаса.

Итак, для приготовления сырников нам понадобятся следующие ингредиенты: сухой творог (500 г), яйца (2 шт.), соль (щепотка), сахар (3 ст. л.), ванильный сахар (1 ст. л.), мука (3 ст. л.), манка (2 ст. л.), изюм (половина стакана).

Шаг 1: Творог переложить в миску и размять с яйцами, сахаром, ванилью и солью.

Шаг 2: Добавить в смесь муку и манку, добавлять нужно постепенно и тщательно перемешивая, чтобы не было комков.

Шаг 3: Добавить в творожную смесь изюм.

Шаг 4: Сформировать из теста небольшие сырники и обжарить их на разогретой сковороде с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Шаг 5: Подавать к столу со сметаной или другим соусом на ваш выбор.

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