RU  UA

Лайм

Нежные сырники с изюмом за 30 минут: пошаговый рецепт и советы

Как приготовить вкусное блюдо всего за полчаса

среда, 13 ноября 2019, 07:00
читати статтю українською

Для того, чтобы приготовить вкусный, легкий и сытный завтрак для всей семьи, совсем не обязательно тратить большое количество времени и усилий. В этом материале мы расскажем, как сделать ароматные сырники всего за полчаса.

Итак, для приготовления сырников нам понадобятся следующие ингредиенты: сухой творог (500 г), яйца (2 шт.), соль (щепотка), сахар (3 ст. л.), ванильный сахар (1 ст. л.), мука (3 ст. л.), манка (2 ст. л.), изюм (половина стакана).

Шаг 1: Творог переложить в миску и размять с яйцами, сахаром, ванилью и солью.

Шаг 2: Добавить в смесь муку и манку, добавлять нужно постепенно и тщательно перемешивая, чтобы не было комков.

Шаг 3: Добавить в творожную смесь изюм.

Шаг 4: Сформировать из теста небольшие сырники и обжарить их на разогретой сковороде с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Шаг 5: Подавать к столу со сметаной или другим соусом на ваш выбор.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ищите подарок на Новый год? Вот 10 худших вариантов, которых стоит избежать

Худшие варианты подарков на зимние праздники

Девушка родила на танцполе ночного клуба - теперь у малыша есть большое преимущество перед его клиентами

Вряд ли 19-летняя француженка представляла роды первенца именно так

Любимые роллы за час: рецепт и советы для приготовления дома

Вкусные роллы своими руками

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: