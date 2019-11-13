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Самые избалованные собаки Британии: повар рассказал о меню королевских корги

Елизавета II держала корги почти 80 лет и следила, чтобы у них было самое лучшее меню

среда, 13 ноября 2019, 18:43
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Последний корги Елизаветы II умер в 2018 году, но королева держала собак почти 80 лет, балуя их изысканной диетой. Бывший придворный повар Даррен Макгрэди раскрыл подробности их рациона, и мы настоятельно не рекомендуем читать его на голодный желудок.

"У корги было свое меню. В один день они ели ягненка, в другой - говядину, затем - курицу, на следующий день - кролика, - цитирует издание Mirror Даррена Макгрэди. - То, как готовились их обеды, тоже было важным. Все мясо было нарезано очень мелкими кубиками. Мы перебирали его руками и снова очень мелко нарезали, чтобы убедиться, что костей нет, и собаки не подавятся. Если у собак случались проблемы с пищеварением, в меню добавляли капусту или рис".

Елизавете II с детства нравились вельш-корги-пемброк, и за свою долгую жизнь она владела более чем тридцатью собаками этой породы. Многие из них, включая Уиллоу, усыпленную в 2018 году, были потомками Сьюзен - первой собаки, подаренной будущей королеве в день ее 18-летия.

Королева приняла трудное решение прекратить разводить вельш-корги-пемброк четыре года назад. Причиной стал возраст Елизаветы: она опасалась, что во время прогулки может споткнуться о собаку и упасть. По слухам, она также не хотела оставлять ни одного из любимых домашних животных после своей смерти.

  • Елизавета II прислушалась к критике и приняла важное решение. Теперь ее любят еще больше, ведь она поддержала мировой тренд и отказалась от натурального меха.
  • Королева Елизавета годами не изменяет любимой косметике, и ее цены вас удивят. Помады, кремы и духи Елизаветы II стоят не так уж дорого.

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