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Черная пятница-2019: где искать самые большие скидки в Украине

Где найти самые лучшие скидки

четверг, 14 ноября 2019, 19:00
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Черная пятница - время, когда многие магазины традиционно устраивают ежегодные распродажи. В этом году многие украинские производители и продавцы решили поучаствовать в этой акции. О самых ярких из них мы расскажем в этом материале.

Черная пятница 2019 начинается 25 ноября и длится в начале следующего месяца. За это время можно успеть купить немало полезного по очень приятным ценам. Если знать, где искать.

В этот раз в грандиозной распродаже решили принять участие многие знаменитые магазины. Например, среди них оказались Kasta, Lamoda, "Эпицентр", "Фокстрот", "Алло", "Всі Свої", Colins, Mango, Bershka, Pull&Bear, Must Have, VOVK, "Будинок Іграшок", Intimo, iHerb, Watsons, Rozetka.

Скидки во время проведения Черной пятницы действительно впечатляющие. Многие магазины и бренды снижают цены на свои товары на 20, 30, 50 или даже целых 70 процентов. Поэтому, если вы планировали совершать какие-то покупки в ближайшее время, стоит воспользоваться случаем и купить что-то нужное очень выгодно.

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