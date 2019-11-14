Мужчина получил в наследство старый чайник и решил не выбрасывать - это решение оказалось судьбоносным

Мужчина получил в наследство старый чайник, к тому же с надколотой крышкой. Поразмыслив, он решил не выбрасывать сувенир и оставить его на полочке с другим подобным хламом. И это решение вскоре кардинально изменило его жизнь. Стоило только пригласить эксперта-оценщика.

Как пишет The Telegraph, невзрачный чайник всю жизнь его хозяев простоял на полке одного из домов в Дорсете (Англия). Сувенир несколько поколений символически передавался родственниками из рук в руки, но никто даже не подозревал о его реальной ценности. Последнему из владельцев он принес без малого миллион фунтов стерлингов.

Однажды мужчина показал чайник эксперту-оценщику и тот сразу им заинтересовался. Внимание аукциониста привлек персик на крышке. В Китае он считается символом бессмертия и единства.

"Владелец протянул мне чайник для оценки и мое сердце стало биться чаще. Перевернув его, я увидел красиво нарисованную синюю печать Цяньлуна и сразу понял, что держу в руках произведение, сделанное для самого Императора", - рассказал позже прессе эксперт.

Цяньлун (Айсиньгеро Хунли) был шестым маньчжурским императором династии Цин и правил Китаем в 1735-1796 годах. Похоже, в свое время именно для него и был изготовлен чайник.

Предварительно эксперт назвал сумму в несколько тысяч фунтов стерлингов, но в ходе аукциона, где за чайник сражались около десяти человек, цена взлетела до поразительной отметки.

Аукцион продолжался 10 минут, а ставки делались с шагом в 20 тысяч фунтов стерлингов. На каком-то этапе цена подскочила на 100 тысяч фунтов стерлингов, а в итоге достигла 800 тыс. С добавленной комиссией аукционного дома общая сумма выплат составила 1 млн и 40 тысяч фунтов стерлингов (32,4 млн гривен).

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