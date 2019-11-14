Спасатели нашли милейшего щенка-единорога - еще один хвост на лбу сделал его звездой соцсетей

В соцсетях стал популярным милаха-щенок, которого прозвали единорожкой. И все из-за его необычной внешности. На лбу у песеля растет еще один хвост, вот только вилять он им не сможет.

Нашли щенка сотрудники службы помощи животным в начале ноября, будущий любимчик соцсетей бродил по окрестностями Миссури (США). Подобрав пса, спасатели рассмотрели его уникальность. Не удивительно, что на объявление о поиске хозяев тут же отозвались желающие приютить уникального питомца.

На лбу щенка растет необычный отросток - практически копия его хвоста, но поменьше. На этой неделе новые владельцы даже водили пса к ветеринару, чтобы выяснить его происхождение. По словам врача, отросток не связан ни с чем, поэтому не может быть подвижным.

Фотографии щенка собирают в соцсетях десятки тысяч лайков. Особенно единорожик приглянулся пользователям сайта Reddit, где пост с его снимком набрал более 100 тысяч лайков.

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