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Скупаемся не только на "АлиЭкспресс": лучшие онлайн-магазины к Черной пятнице-2019

Где найти лучшие скидки в сети

пятница, 15 ноября 2019, 19:00
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Совсем скоро начнется грандиозная ежегодная распродажа - Черная пятница. В этой акции участвует много различных магазинов. И интереснее всего то, что в этот период можно купить самые разные товары со скидкой 20, 30, 50 или даже 70 процентов. Где найти лучшие предложения интернет-магазинов? Об этом мы расскажем в этом материале.

Черная пятница 2019 начинается 25 ноября и длится в начале следующего месяца. За это время можно успеть купить немало полезного по очень приятным ценам. Если знать, где искать.

Технику по приятной цене можно купить на сайтах магазинов "Алло", "Фокстрот", "Эльдорадо", "Цитрус", Rozetka, Comfy, "ТехноЕж". Если вас интересуют одежда или обувь, хорошие акции планируются у Lamoda, Kasta, Answear, H&M.

Косметику и парфюмерию со скидкой можно приобрести в интернет-магазинах Parfums.ua, Joko Blend, Mint, Parfum City, PurPur Beauty Shop, Amore Shop.

Если вам нужны товары для детей, их предлагают недорого купить в "Агусик", Montessori shop, KidButik, Babyhit, "Ручки и Штучки". Ну а мебель и товары для дома вы найдете на сайтах Dybok, Mebelok, WeLoveMebel, Taburetka, AMF, "Эпицентр", Jysk, Dormeo, WeMart, K-Home.

Также многие магазины в Украине предлагают купить по скидке товары для авто, аксессуары, средства гигиены, игрушки, гаджеты или даже сертификаты на медицинские процедуры.

  • Осенний сезон в самом разгаре, поэтому многие модницы все чаще задаются вопросом: "Что же надеть, чтобы выглядеть стильно, модно и трендово?". Мы решили помочь разобраться в этой теме и посмотреть, какие наряды выбирает Елена Зеленская.

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