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Мягкий кекс на сметане: простой рецепт и советы по выпеканию

Как приготовить вкусный десерт

суббота, 16 ноября 2019, 12:11
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В этом материале мы расскажем вам, как можно быстро и без особых усилий приготовить вкусный десерт к чаю или кофе. Этот рецепт достаточно простой, поэтому он подойдет и тем, кто умеет готовить профессионально, и новичкам кухонного мастерства.

Для приготовления кекса на сметане нам понадобятся следующие ингредиенты: сметана (200 г), маргарин или сливочное масло (100 г), яйца (3 шт.), мука (300 г), сахар (150 г), ванильный сахар (1 ч. л.), разрыхлитель (2 ч. л.), соль (2 щепотки), какао или изюм по желанию.

Шаг 1: Яйца взбить с солью, сахаром и ванильным сахаром до белой пены. Добавить сметану и перемешать.

Шаг 2: Половину муки смешать с разрыхлителем и добавить в смесь. Хорошенько перемешать и добавить растопленный маргарин или сливочное масло.

Шаг 3: Добавить вторую часть муки, тщательно перемешать до однородности.

Шаг 4: Если вы хотите сделать кекс шоколадно-ванильным, разделите тесто на 2 части и в одну добавьте какао. Также на этом этапе можно всыпать в тесто изюм.

Шаг 5: Выложить тесто в форму для запекания и печь в духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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