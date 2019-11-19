Блогеры показали, как выглядят спящие ежики - эти фото сделают ваш день

Держать ежей в качестве домашних животных снова стало очень модно. Этот тренд зародился еще в 90-х, но для хозяев этих животных был не более чем мимолетным увлечением. Обычно все длилось до тех пор, пока люди наконец осознавали, как много ухода требуется ежу взаперти. Сейчас же пользователи Instagram вновь повально делятся снимками милых карликовых ежей - единственной породы, подходящей для содержания в доме.

Так недавно один из пользователей показал, как выглядит его питомец во время сна. Милые фото ежа, а точнее его беззащитной попы и торчащих из домика ножек, для многих стали открытием. Блогеры Boredpanda собрали самые забавные и милые фотографии спящих ежей, которые явно заставят вас улыбнуться.

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