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Блогеры показали, как выглядят спящие ежики - эти фото сделают ваш день

Милые фото этих маленьких хищников во время сна для многих стали открытием

вторник, 19 ноября 2019, 12:20
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Держать ежей в качестве домашних животных снова стало очень модно. Этот тренд зародился еще в 90-х, но для хозяев этих животных был не более чем мимолетным увлечением. Обычно все длилось до тех пор, пока люди наконец осознавали, как много ухода требуется ежу взаперти. Сейчас же пользователи Instagram вновь повально делятся снимками милых карликовых ежей - единственной породы, подходящей для содержания в доме.

Так недавно один из пользователей показал, как выглядит его питомец во время сна. Милые фото ежа, а точнее его беззащитной попы и торчащих из домика ножек, для многих стали открытием. Блогеры Boredpanda собрали самые забавные и милые фотографии спящих ежей, которые явно заставят вас улыбнуться.

  • Спасатели нашли на улице милейшего щенка-единорога. Еще один хвост на лбу сделал его звездой соцсетей.
  • Королева Елизавета II держала собак породы корги почти 80 лет и следила, чтобы у них было самое лучшее меню. Повар рассказал, чем питались самые избалованные питомцы Британии.

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