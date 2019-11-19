Женщина сбросила 225 кг после удаления языка

35-летняя американка Джен Коста назвала свой рак ротовой полости "скрытым благословением", поскольку после операции по удалению языка ей удалось справиться с наркозависимостью и похудеть более чем на 225 кг. Врачи дали женщине 30% на выживание в течение следующих 5 лет, но в интервью New York Post она заявила, что это должно было произойти "ради пробуждения".

Коста призналась, что всегда "была немного пухленькой", но в возрасте 19 лет ее сбил автобус, после чего она временно потеряла возможность ходить. За это время девушка впала в глубокую депрессию и начала искать утешение в пище.

"Раньше я зависела от еды. Я злоупотребляла привилегией есть, - рассказала она. - После автомобильной аварии я была прикована к постели и заказывала еду на дом каждый день".

Через 14 лет после травмы она набрала 158 кг и стала настолько большой, что больше не могла самостоятельно купаться в душе. Она начала курить синтетический наркотик фенциклидин, известный канцероген, который, предположительно, мог вызвать ее рак.

В 2015 году Джен обратилась за помощью к врачам, чтобы облегчить боль во рту. Медики обнаружили на ее языке опухоль, которая оказалась злокачественной.

"Мне назначали лекарство за лекарством, но ничего не помогало. Стало трудно есть и даже говорить", - говорит она.

У Коста диагностировали агрессивную форму плоскоклеточного рака, который распространился на лимфатические узлы на ее шее. Врачи сообщили, что радиотерапия будет для женщины не эффективной из-за жира на шее, но она решила не сдаваться.

Единственным вариантом лечения было удаление языка, и операцию провели летом 2016 года. Теперь у женщины есть новый язык, но он не двигается и ничего не ощущает, просто "занимая пустое место во рту". Врачи сообщили, что способность чувствовать вкус и жевать не вернется к ней, и ей придется питаться через трубку до конца жизни.

После операции Коста придерживалась диеты и питалась жидкими коктейлями, сбросив за 3 года 225 кг. Сейчас ее внимание сосредоточено на продвижении бренда "Нация сильного сердца", который, как она надеется, вдохновит людей бороться с наркоманией и ожирением. Также она мечтает поделиться своей историей на "Шоу Эллен ДеДженерес", чтобы ее послание достигло миллионов.

"Я получаю сообщения от людей со всей планеты, которые благодарят меня за то, что я помогла им найти силы справиться с ситуацией", - говорит она.

Женщина родила самых маленьких близнецов в мире - вместе братья не весили даже 1 кг. Британка не прислушалась к врачам и отказалась прервать беременность.

Мужчину в детстве ударили по голове и он перестал взрослеть. Сегодня ему 34, но в это трудно поверить.

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