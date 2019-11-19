Ученые нашли точную формулу расчета возраста собак - все куда сложнее, чем мы думали

Всем мы знаем нехитрый способ предположительного подсчета возраста собаки. Исходя из того, что средняя продолжительность жизни человека около 70 лет, а собаки - около 10, мы просто множим или делим на семь. Что правда, никакой весомой основы у этого метода нет, чего не скажешь о формуле, предложенной учеными из Калифорнийского университета (Сан-Диего, США).

Как пишет Daily Mail, группа специалистов провела исследование на 104 лабрадорах с возрастом от четырех недель до 16 лет. Как показали анализы, с возрастом ДНК собак так же накапливает метильные группы. Они помогают настраивать и контролировать работу генома в зависимости от конкретных условий и опыта. И они, как песочные часы, позволяют оценить биологический возраст.

В процессе исследования ученые проследили за рядом изменений, которые могли бы провести параллели между определенными возрастами у разных видов. Так была обнаружена следующая формула: человеческий возраст = 16 * ln (возраст собаки) + 31.

Таким образом получается, что год жизни лабрадора равен 31 году жизни человека. 5 лет равны 57 годам, 8 лет - 64 годам. Воспользовавшись калькулятором, вы легко сможете воспользоваться формулой и подсчитать возраст питомца.

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