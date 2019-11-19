RU  UA

Лайм

Ученые нашли точную формулу расчета возраста собак - все куда сложнее, чем мы думали

Специалистам удалось провести параллели между возрастом собак и людей

вторник, 19 ноября 2019, 16:05
читати статтю українською

Всем мы знаем нехитрый способ предположительного подсчета возраста собаки. Исходя из того, что средняя продолжительность жизни человека около 70 лет, а собаки - около 10, мы просто множим или делим на семь. Что правда, никакой весомой основы у этого метода нет, чего не скажешь о формуле, предложенной учеными из Калифорнийского университета (Сан-Диего, США).

Как пишет Daily Mail, группа специалистов провела исследование на 104 лабрадорах с возрастом от четырех недель до 16 лет. Как показали анализы, с возрастом ДНК собак так же накапливает метильные группы. Они помогают настраивать и контролировать работу генома в зависимости от конкретных условий и опыта. И они, как песочные часы, позволяют оценить биологический возраст.

В процессе исследования ученые проследили за рядом изменений, которые могли бы провести параллели между определенными возрастами у разных видов. Так была обнаружена следующая формула: человеческий возраст = 16 * ln (возраст собаки) + 31.

Таким образом получается, что год жизни лабрадора равен 31 году жизни человека. 5 лет равны 57 годам, 8 лет - 64 годам. Воспользовавшись калькулятором, вы легко сможете воспользоваться формулой и подсчитать возраст питомца.

  • Спасатели нашли на улице милейшего щенка-единорога. Еще один хвост на лбу сделал его звездой соцсетей.
  • Королева Елизавета II держала собак породы корги почти 80 лет и следила, чтобы у них было самое лучшее меню. Повар рассказал, чем питались самые избалованные питомцы Британии.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Женщина сбросила 225 кг после удаления языка

При лечении рака ротовой полости женщина с ожирением радикально похудела на сотни килограммов - фото

Украинец создает музыкальные инструменты из мусора, собранного на свалках: фото

Мастер из Киева делает музыкальные инструменты из старой мебели, которую находит на свалке

23 факта о первом украинском стейк-хаусе

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: