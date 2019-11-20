АлиЭкспресс, прекрати: 14 безумных товаров самого популярного онлайн-магазина

АлиЭкспресс - самое популярное онлайн-место для шоппинга во многих странах. На этой платформе можно найти все, от товаров для дома до свадебных платьев. Но отдельного внимания заслуживают различные гаджеты и лоты, о предназначении которых так сразу и не догадаешься.

Принтер для ногтей. Это устройство позволяет сделать любой дизайн без особых усилий. Нужно только выбрать принт из предложенных вариантов, нанести лак на специальную пластину, засунуть палец в отверстие и нажать на кнопку. Удобная вещь для тех, кто не любит ходить в салоны красоты.

Чашка-воронка. Это чашка для лентяев. Если вам не хочется самостоятельно перемешивать ваши напитки, чашка сделает это за вас. Нужно только нажать на кнопку и в емкости образуется воронка, которая сама размешает сахар.

Кодовый замок для бутылок. Боитесь, что кто-то без разрешения выпьет ваше любимое вино? Поставьте на него такой замок, и можете быть спокойны. Но важно самому не забыть код, а то придется открывать бутылку каким-то агрессивным методом.

Светящаяся насадка для душа. Надоели обычные купания, хочется чего-то веселого и оригинального? Тогда этот товар для вас. Насадка начинает светиться, как только вы включаете воду. А цвет свечения меняется в зависимости от температуры.

Если светящимся душем вас уже не удивить, купите светильник для унитаза. Это крышка, в которую встроены лампочки. Цвета можно регулировать при помощи кнопки. Ну а включается "лампа" в тот момент, когда кто-то открывает крышку. Работает это чудо техники от обычных батареек.

Свисток для похудения. Чего только не придумают люди в погоне за идеальной фигурой. В описании говорится, что это устройство помогает правильно дышать диафрагмой. Поэтому мышцы пресса якобы напрягаются определенным образом, соответственно, вы вроде бы и делаете зарядку, а вроде просто дуете в свисток. Работает устройство или нет? Это риторический вопрос.

Лазерная клавиатура. Устали вытряхивать крошки из своей клавиатуры? Надоело, что по кнопкам все время ходит кот, на них выливается чай, да и вообще вы считаете, что кнопки - это прошлый век? Тогда это устройство вас заинтересует. Маленький блок проецирует клавиатуру прямо на ваш стол.

Браслет-фляга. Часто на различных концертах и фестивалях алкогольные напитки стоят дорого. И далеко не все хотят за них переплачивать. Но что делать, если со своим алкоголем вход запрещен? На помощь придет этот браслет. Производитель утверждает, что в аксессуар поместится поллитра любой жидкости на ваш вкус.

Кастет для мяса. Отличное приспособление, позволяющее одновременно приготовить битки и сбросить накопившийся стресс.

Чехлы на обувь. Гениальное изобретение, работающее точно так же, как обычные калоши. Разница в том, что эти чехлы выглядят более современно и их удобнее носить, ведь они сделаны из полиэтилена и легко поместятся даже в самую маленькую сумочку.

Мини-холодильник. Этот малыш работает от USB и отлично подойдет для быстрого охлаждения одной баночки какого-то напитка.

Поводок для ребенка. Гуляете в людном месте и устали постоянно держать малыша за руку? Есть простое решение - симпатичный поводок. Кому-то такое изобретение может показаться дикостью, но в Азии их используют достаточно давно. И не удивительно, ведь это очень удобно.

Тренажер от морщин. По словам производителя, это странное силиконовое устройство помогает избавиться от мимических морщин в зоне рта.

Генератор радуги. У этого гаджета нет никаких практических свойств. Его единственное предназначение - создавать в вашей квартире радугу, в любом момент, когда бы вы ни пожелали. Разве это не волшебство?

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